Рятівний гол Кащука перевершив два асисти Судакова та приніс Карабаху сенсаційну звитягу над Бенфікою

Українське дербі у Лісабоні завершилося тріумфом Кащука — його пізній гол вирішив долю яскравого матчу,

У першому турі основного етапу Ліги чемпіонів сезону 2025/26 Бенфіка вдома несподівано поступилася азербайджанському Карабаху з рахунком 2:3.

Поєдинок розпочався ідеально для лісабонців. Уже на 6-й хвилині Георгій Судаков оформив свій перший асист у футболці португальського гранда — після його навісу з кутового Барренчеа відкрив рахунок. А вже на 16-й хвилині українець записав на свій рахунок ще одну гольову передачу, коли точною передачею знайшов Павлідіса у штрафному — 2:0.

Здавалося, що Бенфіка повністю контролює гру. Однак після другого голу команда Роже Шмідта дещо втратила концентрацію, чим миттєво скористалися гості. На 30-й хвилині Леандру скоротив відставання після хаосу в захисті господарів, а на старті другого тайму форвард Дуран зрівняв рахунок, реалізувавши момент, якого не зміг завершити в першому таймі.

Попри блискучі перші 45 хвилин у виконанні Судакова та серію сейвів Анатолія Трубіна, саме український воротар не врятував команду в найважливіший момент. На 86-й хвилині на поле вийшов ще один українець — Олексій Кащук — і буквально за кілька хвилин став героєм зустрічі, забивши вирішальний гол у ворота свого земляка.

Обидва українці Бенфіки — Судаков і Трубін — розпочали матч у стартовому складі. Півзахисник відзначився двома асистами, а голкіпер кілька разів рятував команду, зокрема перед самою перервою. Проте головну роль у драмі на Ештадіу да Луж зрештою зіграв саме Олексій Кащук, який з'явився на полі на 77-й хвилині і приніс Карабаху сенсаційну перемогу.

Бенфіка — Карабах 2:3

Голи: Барренечеа, 6, Павлідіс, 16 - Андраде, 30, Дуран, 48, Кащук, 86

Бенфіка: Трубін — Отаменді — Дедич, Сілва, Даль — Ріос (Баррейру, 79) — Барренечеа, Судаков — Аурснес (Престіанні, 70), Шельдеруп — Павлідіс (Араужу, 79)

Карабах: Кохальскі — Сілва, Мустафазаде, Медіна, Джафаркулієв (Байрамов, 77) — Янкович, Боржес, Бікальйо — Андраде (Аддай, 66), Дуран, Зубір