Лаже: Я ніколи не буду проблемою для Бенфіки

Керманич лісабонців прокоментував поразку від Карабаху.

Лісабонська Бенфіка напередодні поступилась на власному полі азербайджанському Карабаху, ведучи на початку гри в два м’ячі (2:3).

Бенфіка — Карабах 2:3 Відео голів та огляд матчу 16.09.2025

Після завершення поєдинку на той момент ще головний тренер "орлів" Бруну Лаже прокоментував виступ власної команди.

"Це не той результат, якого ми хотіли досягти. Я думаю, що ми дуже добре розпочали гру , ми дуже добре зіграли перші 30 хвилин. Однак, я відчуваю, що те, як легко ми пропустили перший гол, трохи зашкодило нам.

Команді було важко втриматись на ногах, залишитись у грі. Ми пропустили два голи, які відправили нас у нокаут. Те, клубом якого статусу ми є, та те, як ми захищались, наскільки ми були недостатньо компактними, дуже зашкодило нам. Тож ми отримали результат, якого не хотіли бачити, це був поганий вечір.

До пропущених м’ячів призвели два довгих паси. У першому епізоді був простір між захистом, між Дедичем та Антоніу Сільвою, величезний простір. М'яч пройшов поміж ними двома. А потім було закидання за спину, лінія захисту піднялась, залишивши суперників позаду себе та вийшовши таким чином із гри. Але це стало наслідком того, що команда хотіла швидше виграти гру. Це помилки, які трапляються через виснаження та від біганини туди-сюди, і вони не повинні були статись, але стались.

Команда повинна навчитись брати себе в руки, обмірковувати те, що сталось, і повністю розуміти поточну ситуацію, як на полі, так і поза ним. І реагувати якомога швидше.

Послухайте, по-перше, я хочу сказати, що це не та ніч, яку ми хотіли подарувати нашим уболівальникам. Вони заслуговували на набагато більше, вони заслуговували на такі 90 хвилин, якими були перші 30. І це перше повідомлення, яке я адресую нашим уболівальникам, тому що ми всі справді зробили так багато чого, щоб бути присутніми в Лізі чемпіонів.

Потім я хочу повторити те, що я сказав вам деякий час тому: я ніколи не буду проблемою для Бенфіки. Я усвідомлюю, що Бенфіка вже дала мені чимало приводів для радості та забезпечила кар'єру, яку я вважаю прекрасною, тож я ніколи не буду проблемою для Бенфіки.

Тому, коли президент відчуває, що він не має підтримки вболівальників, я несу за це найбільшу відповідальність. Коли президент відчуває, що гра команди погана — я є головною причиною цього. І коли президент відчуває, що моє повідомлення не доходить до гравців, або що гравці мене не підтримують, або коли президент відчуває, що я на даний момент не ідеальна людина для цієї роботи, Бенфіка лише має попросити мене піти", — заявив португальський фахівець.

Наступний матч Ліги чемпіонів УЄФА лісабонська Бенфіка проведе проти лондонського Челсі.