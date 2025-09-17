Трубін та Судаков залишились без головного тренера

Наслідки поразки від Карабаха.

Лісабонська Бенфіка напередодні поступилась на власному полі азербайджанському Карабаху, ведучи на початку гри в два м’ячі (2:3).

За кілька годин після завершення протистояння президент "орлів" Руї Кошта вийшов до преси з повідомлення про звільнення головного тренера команди Бруну Лаже.

"Я хочу повідомити всіх уболівальників Бенфіки, що ми щойно досягли угоди з Бруну Лаже, який від цього моменту більше не буде тренером Бенфіки.

Я хотів би подякувати Бруну за все, що він намагався зробити, та все, що він зробив для Бенфіки, і за всю відданість, яку він демонстрував упродовж року, очолюючи наш клуб.

Але, на жаль, цей момент настав — ми розуміємо, що настав час змін. Щодо наступного тренера: ми, очевидно, розраховуємо на те, що новий тренер буде на лаві запасних у суботу, на Віла-даш-Авеш.

Профіль тренера Бенфіки має бути профілем переможця. У нас був цей тиждень, важкий тиждень для всіх уболівальників Бенфіки, і я шкодую про гру в п'ятницю проти Санта-Клари та сьогоднішню гру, які є абсолютно несподіваними за своїм результатом, ураховуючи наші плани та цілі на цей тиждень.

Утім, ми нічим не пожертвували, нічого не втратили й не вибули з жодного змагання. Я вважаю, що зараз час для змін, саме для того, щоб уникнути провалу сезону. Як наслідок, тренер, який приходить, має бути тренером-переможцем.

Тренер, який представляє клуб такого масштабу, повинен бути здатним вивести цю команду на рівень, якого ми вимагаємо, і дати нам титули, яких ми прагнемо.

Немає сенсу зараз говорити про імена. У Бенфіки зараз немає тренера. Єдине, що сталось після гри, це розмова з Бруну Лаже, і, як наслідок, його відхід. Після цього ще не було призначено жодного тренера, і сьогодні не згадувалось, хто представлятиме Бенфіку в майбутньому. Зараз, звичайно, ми готуємось до того, щоб, як я вже казав, у суботу на Віла-даш-Авеш у Бенфіки вже був тренер на лаві запасних.

Саме завдяки аналізу нам довелось дійти до цього моменту. Як я вже казав, це важкий тиждень, важкий тиждень для всіх нас, для всіх уболівальників Бенфіки, про що я глибоко шкодую. Ми ні в чому не поступились, але цей тиждень справді залишив на нас свій слід. Нам доведеться негайно підняти голови, подумати про цілі клубу та цієї команди.

Але навіть важко пояснити, як команда — і ви пам'ятаєте, промова, яку я виголосив перед командою після кваліфікації до Ліги чемпіонів, яка була публічною — зазнала цих змін, незважаючи на те — і це не виправдання, бо якби це було виправданням, я б не ухвалив це рішення зараз — що це дуже нетиповий сезон для нашого клубу.

Варто повторити, що у нас був період відпочинку, який у нас був, період, який у нас був для підготовки до Суперкубка та кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, і що з того дня і до сьогодні команда не припиняла грати двічі на тиждень. Єдина, яку ми, так би мовити, перерва, була та, коли майже вся наша команда виїхала на матчі збірних, і ми також не могли працювати. Але факт у тому, що ці дві гри залишили свій слід. На жаль, для нас зараз ми повинні спробувати змінити цей курс", — заявив португальський функціонер.

Наступний матч Ліги чемпіонів УЄФА лісабонська Бенфіка проведе проти лондонського Челсі на виїзді.