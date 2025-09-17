Трубін та Судаков залишились без головного тренера

17 вересня 2025

Бруно Лаже, Getty Images

Наслідки поразки від Карабаха.

Лісабонська Бенфіка напередодні поступилась на власному полі азербайджанському Карабаху, ведучи на початку гри в два м’ячі (2:3).

За кілька годин після завершення протистояння президент "орлів" Руї Кошта вийшов до преси з повідомлення про звільнення головного тренера команди Бруну Лаже.

"Я хочу повідомити всіх уболівальників Бенфіки, що ми щойно досягли угоди з Бруну Лаже, який від цього моменту більше не буде тренером Бенфіки.

Я хотів би подякувати Бруну за все, що він намагався зробити, та все, що він зробив для Бенфіки, і за всю відданість, яку він демонстрував упродовж року, очолюючи наш клуб.

Але, на жаль, цей момент настав — ми розуміємо, що настав час змін. Щодо наступного тренера: ми, очевидно, розраховуємо на те, що новий тренер буде на лаві запасних у суботу, на Віла-даш-Авеш.

Профіль тренера Бенфіки має бути профілем переможця. У нас був цей тиждень, важкий тиждень для всіх уболівальників Бенфіки, і я шкодую про гру в п'ятницю проти Санта-Клари та сьогоднішню гру, які є абсолютно несподіваними за своїм результатом, ураховуючи наші плани та цілі на цей тиждень.

Утім, ми нічим не пожертвували, нічого не втратили й не вибули з жодного змагання. Я вважаю, що зараз час для змін, саме для того, щоб уникнути провалу сезону. Як наслідок, тренер, який приходить, має бути тренером-переможцем.

Тренер, який представляє клуб такого масштабу, повинен бути здатним вивести цю команду на рівень, якого ми вимагаємо, і дати нам титули, яких ми прагнемо.

Немає сенсу зараз говорити про імена. У Бенфіки зараз немає тренера. Єдине, що сталось після гри, це розмова з Бруну Лаже, і, як наслідок, його відхід. Після цього ще не було призначено жодного тренера, і сьогодні не згадувалось, хто представлятиме Бенфіку в майбутньому. Зараз, звичайно, ми готуємось до того, щоб, як я вже казав, у суботу на Віла-даш-Авеш у Бенфіки вже був тренер на лаві запасних.

Саме завдяки аналізу нам довелось дійти до цього моменту. Як я вже казав, це важкий тиждень, важкий тиждень для всіх нас, для всіх уболівальників Бенфіки, про що я глибоко шкодую. Ми ні в чому не поступились, але цей тиждень справді залишив на нас свій слід. Нам доведеться негайно підняти голови, подумати про цілі клубу та цієї команди.

Але навіть важко пояснити, як команда — і ви пам'ятаєте, промова, яку я виголосив перед командою після кваліфікації до Ліги чемпіонів, яка була публічною — зазнала цих змін, незважаючи на те — і це не виправдання, бо якби це було виправданням, я б не ухвалив це рішення зараз — що це дуже нетиповий сезон для нашого клубу.

Варто повторити, що у нас був період відпочинку, який у нас був, період, який у нас був для підготовки до Суперкубка та кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, і що з того дня і до сьогодні команда не припиняла грати двічі на тиждень. Єдина, яку ми, так би мовити, перерва, була та, коли майже вся наша команда виїхала на матчі збірних, і ми також не могли працювати. Але факт у тому, що ці дві гри залишили свій слід. На жаль, для нас зараз ми повинні спробувати змінити цей курс", — заявив португальський функціонер.

Наступний матч Ліги чемпіонів УЄФА лісабонська Бенфіка проведе проти лондонського Челсі на виїзді.

Джерело: ФК Бенфіка

