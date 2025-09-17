Баварія — Челсі. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 17.09.2025

Football.ua разом із FAVBET представляє прев'ю матчу Ліги чемпіонів УЄФА, який пройде 17 вересня та розпочнеться о 22:00.

У першому турі основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2025/26 мюнхенська Баварія на своєму стадіоні Альянц Арена прийме лондонський Челсі. Обидві команди пройшли деякий курс відродження минулого сезону, тому на нас чекає цікаве протистояння двох грандів, які мріють про єврокубковий трофей.

БАВАРІЯ — ЧЕЛСІ

СЕРЕДА, 17 ВЕРЕСНЯ, 22:00. АЛЬЯНЦ АРЕНА, МЮНХЕН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХОСЕ МАРІЯ САНЧЕС (ІСПАНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Очікування Баварії чергової порції європейської слави, мабуть, затягнулося надовго: за останні п'ять років команда не змогла підкорити континент з моменту перемоги над ПСЖ за порожніх трибун і чотири рази вилітала у чвертьфіналі та один раз у півфіналі головного єврокубку.

Нещодавно короновані переможці Ліги чемпіонів помстилися баварцям за ту ганебну поразку і на цьогорічному Клубному чемпіонаті світу, але з того часу Баварія змітала суперників у своєму внутрішньому чемпіонаті Німеччини, що вже давно особливо не дивує.

П'ять ігор принесли п'ять перемог команді Венсана Компані, яка вже здобула один трофей у сезоні — Суперкубок Німеччини та продовжила свій бездоганний старт у Бундеслізі, розгромивши у суботу скромний Гамбург із рахунком 5:0.

Незважаючи на те, що Баварія не потрапила до вісімки найсильніших у минулому сезоні основного етапу ЛЧ, вона провела його непереможеною вдома і тепер видає чудову серію з 34 ігор без поразок в основному/груповому етапах Ліги чемпіонів на Альянц Арені. Фактично, востаннє, коли Баварія програла у такому протистоянні на очах у своїх вболівальників, було у грудні 2013 року, коли головний тренер Компані залишився на лаві запасних у складі Манчестер Сіті, який обіграв німців із рахунком 3:2.

Щоб погіршити ситуацію для гостей у середу, чемпіони Бундесліги перемагали у своїх перших матчах ЛЧ у кожній з останніх 22 кампаній — востаннє їм не вдалося зробити це проти Депортіво у далекому 2002 році.

У той час, як Баварія незмінно брала участь у Лізі чемпіонів у XXI столітті, Челсі нарешті повертається у великий європейський футбол після дворічного вигнання, хоча це не завадило їм кілька місяців тому увійти до історії єврокубків.

Розгромивши Реал Бетіс у фіналі Ліги конференцій, "сині" стали першою командою, яка виграла всі клубні турніри УЄФА.

Місце команди Енцо Марески в Лізі чемпіонів було далеко не гарантовано в останній день АПЛ минулого сезону, але перемога над Ноттінгем Форест забезпечила "синім" путівку до головного турніру Європи, на який вони виходять, маючи трофей нещодавнього Клубного чемпіонату світу.

Однак підопічні Марески зазнали невдачі у двох із чотирьох лондонських дербі, які відкривали нову кампанію в чемпіонаті Англії, і зовсім нещодавно втратили очки у матчі проти Брентфорда, зігравши внічию 2:2, пропустивши на останніх хвилинах.

Челсі, можливо, завжди згадуватиме вечір у Мюнхені у 2012 році, але з того часу Баварія переломила перебіг подій, здобувши три перемоги поспіль над грандом АПЛ, якого вона розгромила з рахунком 7:1 у двох матчах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2019/20.

За версією букмекерів, сьогодні найбільші шанси на успіх мають підопічні Венсана Компані. Так, на перемогу Баварії пропонується коефіцієнт 1.70, тоді як потенційний успіх Челсі оцінюється показником 4.70. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.25.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Баварія: Ноєр — Станішич, Та, Упамекано, Лаймер — Кімміх, Павлович — Луїс Діас, Гнабрі, Олісе — Кейн.

Челсі: Санчес — Кукурелья, Адарабіойо, Чалоба, Джеймс — Кайседо, Енцо — Гіттенс, Палмер, Нету — Педро.

Не зіграють: Девіс, Геррейру, Іто, Мусіала — Колвілл, Делап, Лавія, Бадьяшиль, Ессугу.

ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 2:1

До слова, FAVBET також оцінив шанси команд на тріумф у цьому розіграші ЛЧ: Реал Мадрид з новим наставником Хабі Алонсо отримав коефіцієнт 9, проте це далеко не найкращий показник! Ліверпуль, Барселона, ПСЖ та Арсенал, за попередніми оцінками, мають трохи більше шансів виграти трофей.

