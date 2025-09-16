Ліга чемпіонів. 1-й тур. Анонс: Тоттенгем — Вільярреал, ПСВ — Юніон, Бенфіка — Карабах

Сьогодні, 16 вересня, відбудеться перший ігровий день першого туру загального етапу Ліги чемпіонів.
Пряма трансляція всіх матчів — на медіасервісі MEGOGO.
БЕНФІКА — КАРАБАХ
Вівторок, 16 вересня, 22:00. Ештадіу да Луш, Лісабон. Головний арбітр — Ерік Ламбрегтс (Бельгія)
Матч між Бенфікою та Карабахом у першому турі загального етапу Ліги чемпіонів має стати протистоянням двох команд, які знаходяться в зовсім різних вагових категоріях. Для лісабонців участь на цьому етапі турніру стала вже традиційним явищем, тоді як для азербайджанців це лише другий такий випадок в історії клубу на рівні основного раунду ЛЧ.
Бенфіка розпочала свій шлях із третього кваліфікаційного раунду "Шляху представників ліг", де впевнено розібралася з французькою Ніццою, перемігши з загальним рахунком 4:0. У плей-оф "орлам" протистояв Фенербахче, і ця дуель стала справжнім випробуванням: нульова нічия у Стамбулі та мінімальна перемога 1:0 у Лісабоні завдяки голу Актюркоглу подарували португальцям місце в груповому етапі.
Паралельно команда демонструвала впевнений хід у чемпіонаті Португалії, довгий час зберігаючи "суху" серію — до матчу із Санта Кларою Бенфіка взагалі не пропускала, встановивши клубний "сухий" рекорд старту сезону. Нині команда Бруну Лаже йде серед лідерів португальської першості, показуючи виважену й дисципліновану гру в обороні. В свою чергу наступальні дії Бенфіка будує через контроль м'яча, високий темп та організований контрпресинг.
У складі лісабонців цього сезону особливу увагу привертають два українці. Анатолій Трубін став беззаперечним першим номером команди — його спокій, реакція та контроль над штрафним майданчиком додають команді впевненості в обороні. Георгій Судаков, який цього літа нарешті здійснив свою мрію поїхати в європейський топ-клуб швидко увійшов у колектив, враховуючи як впевнено він діяв у своєму дебютному матчі за нову команду проти Санта Клари, додавши креативності та постійного руху між лініями в центрі поля. Влітку клуб зробив кілька точкових трансферів, зберігши основний кістяк і посиливши конкуренцію в складі, що дозволяє тренерському штабу ефективно варіювати тактичними налаштуваннями.
Карабах в свою чергу долав більш довгий шлях "Шляху чемпіонів". У другому кваліфікаційному раунді азербайджанці розгромили ірландський Шелборн — 3:0 на виїзді та 1:0 вдома. У наступному раунді команда Гурбана Гурбанова розбила північномакедонську Шкендію із загальним рахунком 6:1. Найбільш драматичним виявився плей-оф проти угорського Ференцвароша: несподівана перемога 3:1 у Будапешті створила комфортний заділ перед матчем-відповіддю, а вдома Карабах витримав тиск і з величезними труднощами, але все ж таки зберіг перевагу, вигравши за сумою двох матчів 5:4.
У чемпіонаті Азербайджану клуб традиційно йде в лідерах, демонструючи впевнену форму, а влітку підсилився кількома легіонерами, серед яких нові флангові гравці й форварди. Тактична модель команди базується на компактній обороні, швидких контратаках і стандартах, завдяки чому Карабах неодноразово створював проблеми суперникам. Ця зустріч — не просто матч першого туру. Для Бенфіки це шанс стартувати з перемоги в Лізі чемпіонів та продовжити вдалий старт сезону, а для Карабаха — нагода ще раз довести, що навіть клуб із "малого" чемпіонату може скласти конкуренцію на найвищому рівні.
Можна передбачити, що Бенфіка спробує взяти контроль над грою з перших хвилин, активно застосовуючи високий пресинг, швидкі флангові атаки, використовуючи якісних гравців в передній лінії. Враховуючи, що вдома команда зазвичай має сильну атакувальну структуру, азербайджанцям треба готуватися до пекла з самого початку. Для Карабаха ключова стратегія навряд чи буде агресивною — швидше за все, команда спробує грати компактно, не допускати швидких переходів суперника, чекати на свої шанси через контратаки, особливо застосовуючи фланги та стандарти. Якщо їм вдасться виснажити "орлів" або хоча б зберегти інтригу до другого тайму, можливий сценарій, що Карабах зможе створити сюрприз.
Особливий інтерес викликає те, як себе проявлять Трубін і Судаков: перший — як страж воріт, другий — як творець атак. Усе це робить майбутній поєдинок у Лісабоні подією, що заслуговує на пильну увагу не лише вболівальників цих клубів, а й усіх шанувальників українського футболу.
На початку анонсу ми зачепили тему різних вагових категорій, так чому ж тоді Карабаху не стати азербайджанським Кроуфордом, а Бенфіці не перетворитися на португальського Канело?
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Бенфіка: Трубін — Дедич, Сілва, Отаменді, Даль — Баррейро, Аурснес — Судаков, Ш’єлдеруп, Іванович — Павлідіс.
Карабах: Магомедалієв — Болт, Медіна, Мустафазаде, Ммає — Жанкович, Андраде, Куарбанлі, Бікальо — Кочальскі, Сумано.
прогноз 3:0
ТОТТЕНГЕМ — ВІЛЬЯРРЕАЛ
16 вересня, 22:00, Тоттенгем Готспур Стедіум, Лондон. Головний арбітр — Раде Обренович (Словенія)
Матч Тоттенгем – Вільярреал у першому турі загального етапу Ліги чемпіонів не просто повернення англійської команди у головний європейський клубний турнір, а й своєрідне випробування — "шпори" після перемоги в Лізі Європи минулого сезону намагатимуться переконливо стартувати й у Лізі чемпіоні, щоб підтвердити статус топ-клубу.
Лондонці підходять до цього матчу після реорганізації тренерського штабу. Після звільнення Анге Постекоглу, команду очолив данський фахівець Томас Франк, котрий прагне зробити гру "шпор" більш компактною й організованою не тільки в атаці, а й насамперед в обороні, чого не вистачало під керівництвом австралійського тренера. Треба підкреслити, що Тоттенгем здорово підсилився влітку. В лондонський колектив прийшли Хаві Сімонс та Мохамед Кудус, орендні угоди були підписані з Жуаном Паліньєю та Рандалем Коло Муані.
Вільярреал — команда з потужною європейською історією, здатна створювати проблеми будь-кому, як в атаці, так й в грі без м'яча за рахунок високого темпу, гнучкій компактності та тактичній дисципліні, яку команда демонструє під керівництвом досвідченого тренера Марселіно Гарсії Тораля (на думку автора дуже недооціненого в Європі фахівця). Наразі "жовта субмарина" йде четвертою у Ла Лізі і скоріш за все, як і в минулому сезоні буде впевнено боротися за топ-5 чемпіонату.
Очікується, що Тоттенгем буде домінувати в середній лінії, активно пресингувати й шукати вертикальні передачі, в той час як Вільярреал намагатиметься скористатися простором у флангових зонах й швидкими переходами у контратаки. Інтрига матчу полягає в тому, чи вдасться лондонцям реалізувати свою агресивну модель гри перед своїми вболівальниками, чи "жовта субмарина" за рахунок компактності та дисципліни в обороні змусить занервувати та почати помилятися в простих ситуаціях підопічних Франка чим неодмінно скористаються гравці Марселіно.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Спенс — Бентанкур, Сімонс, Берґвалл — Кудус, Джонсон — Коло Муані.
Вільярреал: Луїз Жуніор — Моріньйо, Фойт, Марін, Кардона — Комесанья, Геє — Бьюкенан, Пепе, Мольейро — Мікаутадзе.
прогноз 2:2
ПСВ — ЮНІОН
16 вересня, 19:45, Філіпс Стедіум, Ейндговен. Головний арбітр — Ентоні Тейлор (Англія)
Матч ПСВ – Юніон Сен-Жіллуа теж має власну драму — своєрідне дербі Бенілюксу між чемпіонами Нідерландів та Бельгії, між якими відстань один від одного сягає лише трішки більше 100 кілометрів. Нідерландські чемпіони не приховують своїх амбіцій у Лізі чемпіонів, особливо на своєму домашньому стадіоні і хочуть як мінімум повторити успіх минулорічної кампанії, коли команда Петера Боша дійшла до 1/8 фіналу ЛЧ здолавши на своєму шляху туринський Ювентус.
ПСВ підходять до турніру у чудовій формі, лідируючи у Ередивізі, що підтверджується нещодавніми нищівними перемогами в чемпіонаті, однак під час внутрішніх матчів інколи проявляються й слабкі місця в обороні. Занадто багато "червоно-біла армія" пропускає в іграх чемпіонату Нідерландів. Тим не менш гра в атаці поки нівелює подекуди слабку організацію оборони.
Юніон Сен-Жіллуа — новачок основного раунду Ліги чемпіонів приваблює увагу своєю внутрішньою стабільністю: минулий сезон вони завершили як чемпіони Бельгії після довгої перерви, і нині команда демонструє дисциплінований футбол з акцентом на оборонну надійність. Цього сезону "апачі" продовжують показувати високий рівень як гри так й результату. Команда Себастіана Поконьйолі впевнено лідирує у Жюпіле-лізі, у семи стартових турах здобувши п'ять перемог та двічі зігравши унічию.
Взагалі, Юніон — це дуже самобутній клуб, який не схожий на інші. Наприклад, керівництво бельгійців за допомогою комп'ютерної програми від компанії Starlizard ретельно підбирає футболістів, які підходять за своїми параметрами для Юніон Сен-Жіллуа. За словами співвласника клубу Алекса Муціо, на пошук кожного гравця йде близько десяти місяців.
Вони довіряють лише тій інформації, яку надає комп'ютер, а не людина. В основному Юніон шукає дешевих футболістів або вільних агентів у непопулярних чемпіонатах чи нижчих лігах. Для прикладу, цього літа вони придбали 24-річного нападника Рауля Флоруча зі словенської Олімпії та Гільєрмо Сміта з естонського Нимме Калью. І на цьому фундаменті було побудовано команду, яка зараз беззаперечно є найкращою у Бельгії.
У цьому матчі ПСВ, ймовірно, візьме на себе ініціативу, нав’язуючи високу інтенсивність гри й поєднуючи ширину атаки з високим пресингом, тоді як бельгійці можуть спробувати грати другим номером, вичікувати свої шанси і будь-яку можливість для контратаки або небезпечного стандарту.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
ПСВ: Ковар — Дест, Фламінго, Шоутен, Сілділья — Тіль, Веерман, Саїбарі — Перішич, Пепі, Ман.
Юніон: Шерпен — Патріс, Лейсен, Мак Аллістер, Тієрно Баррі — Расмуссен, Ель-Хадж, Шоофс — Гільєрме Сміт, Девід, Флоруч.
прогноз 1:1