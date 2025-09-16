Ліга чемпіонів. 1-й тур. Анонс: Тоттенгем — Вільярреал, ПСВ — Юніон, Бенфіка — Карабах

Football.ua представляє прев'ю трьох поєдинків першого туру загального етапу Ліги чемпіонів, які відбудуться 16-го вересня.

Сьогодні, 16 вересня, відбудеться перший ігровий день першого туру загального етапу Ліги чемпіонів.

Пряма трансляція всіх матчів — на медіасервісі MEGOGO.

БЕНФІКА — КАРАБАХ

Вівторок, 16 вересня, 22:00. Ештадіу да Луш, Лісабон. Головний арбітр — Ерік Ламбрегтс (Бельгія)

Матч між Бенфікою та Карабахом у першому турі загального етапу Ліги чемпіонів має стати протистоянням двох команд, які знаходяться в зовсім різних вагових категоріях. Для лісабонців участь на цьому етапі турніру стала вже традиційним явищем, тоді як для азербайджанців це лише другий такий випадок в історії клубу на рівні основного раунду ЛЧ.

Бенфіка розпочала свій шлях із третього кваліфікаційного раунду "Шляху представників ліг", де впевнено розібралася з французькою Ніццою, перемігши з загальним рахунком 4:0. У плей-оф "орлам" протистояв Фенербахче, і ця дуель стала справжнім випробуванням: нульова нічия у Стамбулі та мінімальна перемога 1:0 у Лісабоні завдяки голу Актюркоглу подарували португальцям місце в груповому етапі.

Паралельно команда демонструвала впевнений хід у чемпіонаті Португалії, довгий час зберігаючи "суху" серію — до матчу із Санта Кларою Бенфіка взагалі не пропускала, встановивши клубний "сухий" рекорд старту сезону. Нині команда Бруну Лаже йде серед лідерів португальської першості, показуючи виважену й дисципліновану гру в обороні. В свою чергу наступальні дії Бенфіка будує через контроль м'яча, високий темп та організований контрпресинг.

У складі лісабонців цього сезону особливу увагу привертають два українці. Анатолій Трубін став беззаперечним першим номером команди — його спокій, реакція та контроль над штрафним майданчиком додають команді впевненості в обороні. Георгій Судаков, який цього літа нарешті здійснив свою мрію поїхати в європейський топ-клуб швидко увійшов у колектив, враховуючи як впевнено він діяв у своєму дебютному матчі за нову команду проти Санта Клари, додавши креативності та постійного руху між лініями в центрі поля. Влітку клуб зробив кілька точкових трансферів, зберігши основний кістяк і посиливши конкуренцію в складі, що дозволяє тренерському штабу ефективно варіювати тактичними налаштуваннями.

Карабах в свою чергу долав більш довгий шлях "Шляху чемпіонів". У другому кваліфікаційному раунді азербайджанці розгромили ірландський Шелборн — 3:0 на виїзді та 1:0 вдома. У наступному раунді команда Гурбана Гурбанова розбила північномакедонську Шкендію із загальним рахунком 6:1. Найбільш драматичним виявився плей-оф проти угорського Ференцвароша: несподівана перемога 3:1 у Будапешті створила комфортний заділ перед матчем-відповіддю, а вдома Карабах витримав тиск і з величезними труднощами, але все ж таки зберіг перевагу, вигравши за сумою двох матчів 5:4.

У чемпіонаті Азербайджану клуб традиційно йде в лідерах, демонструючи впевнену форму, а влітку підсилився кількома легіонерами, серед яких нові флангові гравці й форварди. Тактична модель команди базується на компактній обороні, швидких контратаках і стандартах, завдяки чому Карабах неодноразово створював проблеми суперникам. Ця зустріч — не просто матч першого туру. Для Бенфіки це шанс стартувати з перемоги в Лізі чемпіонів та продовжити вдалий старт сезону, а для Карабаха — нагода ще раз довести, що навіть клуб із "малого" чемпіонату може скласти конкуренцію на найвищому рівні.

Можна передбачити, що Бенфіка спробує взяти контроль над грою з перших хвилин, активно застосовуючи високий пресинг, швидкі флангові атаки, використовуючи якісних гравців в передній лінії. Враховуючи, що вдома команда зазвичай має сильну атакувальну структуру, азербайджанцям треба готуватися до пекла з самого початку. Для Карабаха ключова стратегія навряд чи буде агресивною — швидше за все, команда спробує грати компактно, не допускати швидких переходів суперника, чекати на свої шанси через контратаки, особливо застосовуючи фланги та стандарти. Якщо їм вдасться виснажити "орлів" або хоча б зберегти інтригу до другого тайму, можливий сценарій, що Карабах зможе створити сюрприз.

Особливий інтерес викликає те, як себе проявлять Трубін і Судаков: перший — як страж воріт, другий — як творець атак. Усе це робить майбутній поєдинок у Лісабоні подією, що заслуговує на пильну увагу не лише вболівальників цих клубів, а й усіх шанувальників українського футболу.

На початку анонсу ми зачепили тему різних вагових категорій, так чому ж тоді Карабаху не стати азербайджанським Кроуфордом, а Бенфіці не перетворитися на португальського Канело?

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Бенфіка: Трубін — Дедич, Сілва, Отаменді, Даль — Баррейро, Аурснес — Судаков, Ш’єлдеруп, Іванович — Павлідіс.

Карабах: Магомедалієв — Болт, Медіна, Мустафазаде, Ммає — Жанкович, Андраде, Куарбанлі, Бікальо — Кочальскі, Сумано.

прогноз 3:0

ТОТТЕНГЕМ — ВІЛЬЯРРЕАЛ

16 вересня, 22:00, Тоттенгем Готспур Стедіум, Лондон. Головний арбітр — Раде Обренович (Словенія)

Матч Тоттенгем – Вільярреал у першому турі загального етапу Ліги чемпіонів не просто повернення англійської команди у головний європейський клубний турнір, а й своєрідне випробування — "шпори" після перемоги в Лізі Європи минулого сезону намагатимуться переконливо стартувати й у Лізі чемпіоні, щоб підтвердити статус топ-клубу. Лондонці підходять до цього матчу після реорганізації тренерського штабу. Після звільнення Анге Постекоглу, команду очолив данський фахівець Томас Франк, котрий прагне зробити гру "шпор" більш компактною й організованою не тільки в атаці, а й насамперед в обороні, чого не вистачало під керівництвом австралійського тренера. Треба підкреслити, що Тоттенгем здорово підсилився влітку. В лондонський колектив прийшли Хаві Сімонс та Мохамед Кудус, орендні угоди були підписані з Жуаном Паліньєю та Рандалем Коло Муані. Вільярреал — команда з потужною європейською історією, здатна створювати проблеми будь-­кому, як в атаці, так й в грі без м'яча за рахунок високого темпу, гнучкій компактності та тактичній дисципліні, яку команда демонструє під керівництвом досвідченого тренера Марселіно Гарсії Тораля (на думку автора дуже недооціненого в Європі фахівця). Наразі "жовта субмарина" йде четвертою у Ла Лізі і скоріш за все, як і в минулому сезоні буде впевнено боротися за топ-5 чемпіонату. Очікується, що Тоттенгем буде домінувати в середній лінії, активно пресингувати й шукати вертикальні передачі, в той час як Вільярреал намагатиметься скористатися простором у флангових зонах й швидкими переходами у контратаки. Інтрига матчу полягає в тому, чи вдасться лондонцям реалізувати свою агресивну модель гри перед своїми вболівальниками, чи "жовта субмарина" за рахунок компактності та дисципліни в обороні змусить занервувати та почати помилятися в простих ситуаціях підопічних Франка чим неодмінно скористаються гравці Марселіно. ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Спенс — Бентанкур, Сімонс, Берґвалл — Кудус, Джонсон — Коло Муані. Вільярреал: Луїз Жуніор — Моріньйо, Фойт, Марін, Кардона — Комесанья, Геє — Бьюкенан, Пепе, Мольейро — Мікаутадзе.