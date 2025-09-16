Судаков уперше зіграє в старті Бенфіки — разом із Трубіним він розпочне матч Ліги чемпіонів із Карабахом

Із протилежного боку Олексій Кащук залишився у запасі Карабаху.

У рамках першого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА лісабо=нська Бенфіка зустрінеться з Карабахом.

Тренерські штаби обох команд визначилися зі складами на це єврокубкове протистояння.

Так, у стартовому складі "орлів" з'являться українці Анатолій Трубін та Георгій Судаков — для другого це буде перший матч з перших хвилин за Бенфіку після його нещодавнього трансферу з донецького Шахтаря.

Також відзначимо, що Олексій Кащук залишився на лаві для запасних у Карабаха.

Матч Бенфіка — Карабах розпочнеться сьогодні, 16 вересня, о 22:00 за київським часом.