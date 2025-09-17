УЄФА позбавив Судакова другого асисту в матчі Ліги чемпіонів із Карабахом

Українцю офіційно зарахували лише одну результативну передачу.

УЄФА скоригував протокол першого туру основного раунду Ліги чемпіонів між Бенфікою та Карабахом.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, український півзахисник Бенфіки Георгій Судаков отримав офіційно лише одну результативну передачу, хоча раніше йшлося про дві.

Матч у Лісабоні завершився сенсаційною поразкою Бенфіки — 2:3. Судаков уже на 6-й хвилині відзначився асистом на Барренечеа, але другий його "пас" на Павлідіса в УЄФА вирішили все ж не враховувати.

Нагадаємо, що ключову роль у камбеку азербайджанців зіграв інший українець — Олексій Кащук, який вийшов на заміну й на 86-й хвилині забив переможний гол для Карабаху гол.

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін, попри кілька сейвів, все ж не зміг врятувати Бенфіку від поразки.