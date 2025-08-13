Гендиректор Пафоса: Бачили заяви Динамо, вони насміхалися з нас, але ми показали, хто краща команда

Харіс Теохарус переповнений емоціями після проходу до раунду плей-оф Ліги чемпіонів.

Генеральний директор Харіс Теохарус прокоментував перемоги над київським Динамо (1:0 та 2:0) у матчах третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Ця команда Пафоса дуже добре продумана. Деякі гравці повільно інтегруються, а деякі адаптуються. Ви бачили Оршича.

Коли ти велика команда, ти маєш показувати це на полі. Ми бачили заяви Динамо, вони насміхалися з нас, але ми показали, хто краща команда. Пафос творить історію", — наводить слова Теохаруса 24sports.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Пафос – Динамо Київ.