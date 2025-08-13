Гендиректор Пафоса: Бачили заяви Динамо, вони насміхалися з нас, але ми показали, хто краща команда

13 серпня 2025

Харіс Теохарус, 24sports

Харіс Теохарус переповнений емоціями після проходу до раунду плей-оф Ліги чемпіонів.

Генеральний директор Харіс Теохарус прокоментував перемоги над київським Динамо (1:0 та 2:0) у матчах третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Ця команда Пафоса дуже добре продумана. Деякі гравці повільно інтегруються, а деякі адаптуються. Ви бачили Оршича.

Коли ти велика команда, ти маєш показувати це на полі. Ми бачили заяви Динамо, вони насміхалися з нас, але ми показали, хто краща команда. Пафос творить історію", — наводить слова Теохаруса 24sports.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Пафос – Динамо Київ.

Джерело: 24sports

команди
статті на тему:
фото ФК Динамо Київ 13 серпня 2025 Динамо Київ упоралось резервом, Шахтар і Полісся — ні, а Колос не помічає суперників. Підсумки 2-го туру УПЛ
фото ФК Динамо Київ 13 серпня 2025 Пафос — Динамо Київ. Наші оцінки
Олександр Шовковський, ФК Динамо Київ 12 серпня 2025 Шовковський: Щоб грати на найвищому рівні, треба дуже відчутно посилюватися