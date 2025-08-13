Пафос — Динамо Київ. Наші оцінки

Football.ua оцінює дії футболістів київського Динамо в поєдинку кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА.

Якщо казати без пафосу (від цього слова у вболівальників киян ще довго будуть неприємні флешбеки), то це — фіаско за своєю сутністю. Бо багато розмов було перед початком відбіркового циклу, що "Динамо на шляху до основного раунду просто немає проти кого грати". А команда Олександра Шовковського в підсумку навіть до плей-оф кваліфікації не дісталась у цьому змаганні. Ба більше — жодного м’яча за два матчі проти, нехай і чемпіона, але все ж таки Кіпру. Ще й після матчу ми чуємо фразу: "Ми поступаємось як індивідуально, так і в командних діях". І якщо так, а куди ми взагалі рухаємось?

Football.ua оцінює гру футболістів київського Динамо у матчі на Лімасол Арена (за 10-бальною шкалою).

Динамо Київ

Руслан Нещерет — 3,0. Воротар Динамо все ще молодий за віком, як для свого амплуа, тому в ситуації, коли матч для нього починається фактично з результативної помилки, усяке може трапитись у подальшому. І погано, що в грі, коли тобі треба бігти вперед відіграватись, ти просто не можеш не озиратись назад, бо надійної опори там немає. Нещерет нерідко рятував киян від проблем, але цього разу була геть інша історія.

Олександр Тимчик — 3,0. У першій грі Оршича на полі помітно не було, хоча й гравець це статусний, у чому, вочевидь, є безпосередній здобуток правого захисника Динамо. Але в матчі-відповіді Оршич на полі був присутній, і навіть набагато більше за те, наскільки часто ми хотіли б бачити його з м’ячем у ногах. Зрештою Міслав зробив 1+1 у очному протистоянні із захисником киян.

Денис Попов (3,0) — Тарас Михавко (3,0) — 3,0. Той епізод із пропущеним м’ячем на початку гри прибив настрій оборони киян, яка так і не змогла зібратись із думками до завершення поєдинку. Чи звинувачувати в ситуації загалом Попова та Михавка якось окремо від інших? Навряд чи в цьому є сенс. Пафос навпаки намагався грати якомога ширше, щоб того нападника Драгоміра гравці центру захисту Динамо й не бачили поруч із собою. Як бачимо, у них це виходило значно краще, аніж у киян протистояти цього броунівському руху.

Владислав Дубінчак — 2,0. Це просто провальний матч лівого захисника Динамо, бо його фланг розірвали на шматки суперники, і Жуан Коррея в підсумку спокійно може ділити з Міславом Оршичем звання найкращого гравця матчу. Дубінчаку тим часом підготували протилежну відзнаку.

Віталій Буяльський — 4,0. Атакувального півзахисника дуже бракувало Динамо з перших хвилин першої гри, потім він запалив у матчі проти Руху, і мав, напевно, запалити й на Кіпрі. Але щось пішло не так. 60 хвилин у підсумку відіграв капітан і нічим особливим не запам’ятався, окрім невдалої спроби замкнути простріл Ярмоленка одразу після першого пропущеного.

Володимир Бражко — 4,0. Опорник Динамо в цьому матчі кілька разів намагався розрядити свою гармату, але загалом великих звитяг не мав. Кияни виявились неготовими до того, що центр поля Пафоса буде діяти настільки високо й виявиться залученим до атаки навіть більше за форварда на вістрі. Бражко, начебто, за цим мав слідкувати, але одного його для цього було явно недостатньо.

Микола Шапаренко — 4,0. Центрального півзахисника Динамо поставили ліворуч до атаки в першій грі — і він зник. Повернули назад на позицію в другій — і Шапаренко наче й більше почав отримувати м’яч, але класичних передач на загострення від нього ми так і не дочекались. І оскільки "біло-сині" вийшли грати з доволі відкритим атакувальним центром поля, то не дивно, що коли довелось захищатись на старті гри, то вже були помітні проблеми.

Андрій Ярмоленко — 4,5. Агонія, але не індивідуальна з боку найбільш досвідченого гравця Динамо в цей вечір. А скоріше агонія його партнерів, які настільки боялись учиняти бодай якісь дії біля чужого штрафного самостійно, що за будь-яких умов віддавали м’яч Ярмоленку, а той мав щось вигадувати. І таки вигадував. Але коли ти піклуєшся про збереження обличчя клубу чи не самостійно, то не дивно, що нічого не виходить.

Владислав Ванат — 3,0. Форвард Динамо вивчив досвід першої гри, де проти нього грали персонально та грубо, після чого в матчі-відповіді вирішив діяти так само жорстко. Але суперники вже зменшили свій тиск, тому всі спроби Ваната нав’язати боротьбу цього разу виглядали, як провокація саме з його боку, тож арбітр не вірив у всі ці падіння та зіткнення. Ще й картку дав Владиславу, коли він намагався грати проти суперника так, як грали про нього в першому матчі.

Владислав Кабаєв — 2,0. Коли гравець не у формі від самого початку сезону, то це викликає чимало запитань. Кабаєв у кожному матчі, коли з’являвся на полі, усе одно намагається робити певний обсяг корисної роботи й начебто з поля зовсім не зникає, проте ККД від цих намагань у всіх цих випадках залишається низьким. І після результативної появи Брагару на заміну проти Руху та його непотрапляння до заявки взагалі на гру на Кіпрі, залишається лише здогадуватись, чому так сталось.

Костянтин Вівчаренко — 2,0. Лівий захисник виходив на другий тайм начебто й за позицією, але його місце роботи виглядало так, ніби там щойно завершився епохальний бій. У підсумку Вівчаренка теж "перемололи" в цих траншеях.

Едуардо Герреро — 3,5. Панамський нападник Динамо перебуває в глибокій психологічній кризі, оскільки без шансів програє конкуренцію Ванату, а коли виходить тому на заміну, то навіть постійно наявні в нього моменти в чужому штрафного ні до чого не призводять. Так було проти Руху, так було й проти Пафоса.

Крістіан Біловар — 4,0. Біловара кинули в бій наприкінці гри, коли стало зрозуміло не тільки те, що Динамо програє й у цьому матчі, а й те, що в Попова знову негаразди з литкою, а отже його наступника за позицією ми бачимо точно не востаннє за найближчий час. У цьому ж матчі Крістіан отримував на горіхи від суперників рівно стільки, скільки й решта партнерів.

Назар Волошин, Матвій Пономаренко — останні заміни Динамо в трансляції нам представили, як можливість молодих гравців отримати міжнародний досвід. Щоправда, незрозуміло, який саме досвід вони мали отримувати. Волошин одного разу добряче отримав по ногах, а Пономаренко — навпаки зацідив супернику. На цьому "досвід" себе вичерпав.

