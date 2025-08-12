Пафос — Динамо Київ 2:0 Відео голів та огляд матчу 12.08.2025

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку кваліфікації Ліги чемпіонів, що відбувся 12 серпня 2025 року.

Київське Динамо зазнало поразки від кіпрського Пафосу у другому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів (0:2) і вилетіло до Ліги Європи за підсумками двохматчевого протистояння (0:1; 0:2).

Поєдинок пройшов за спекотної погоди, а Динамо допустило помилки в захисті, які суперник використав для швидких голів. Пафос контролював гру, тоді як кияни не змогли створити достатньо моментів для відіграшу.

У плей-оф Ліги Європи Динамо зіграє з переможцем пари Хамрун Спартанс – Маккабі Тель-Авів, а Пафос продовжить боротьбу у Лізі чемпіонів.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Пафос — Динамо у рамках третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:



Пафос — Динамо Київ 2:0 (перший матч — 1:0)

Голи: Оршич, 2, Коррея, 55



Пафос: Неофітос — Коррея (Жажа, 67), Гольдар, Лукассен, Пілеас (Сема, 85) — Танкович (Андерсон, 60), Шуньїч — Оршич (Ланга, 84), Пепе, Бруно — Драгомір (Кіна, 67).



Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Д. Попов (Біловар, 65), Михавко, Дубінчак (Вівчаренко, 46) — Буяльський (Герреро, 60), Бражко, Шапаренко — Ярмоленко, Ванат (Волошин, 78), Кабаєв (Пономаренко, 78).



Попередження: Кіна — Ванат