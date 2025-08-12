Шовковський: Щоб грати на найвищому рівні, треба дуже відчутно посилюватися

Головний тренер Динамо підбив підсумки другої поразки у матчі Ліги чемпіонів проти Пафоса.

Київське Динамо зазнало поразки від кіпрського Пафосу у другому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів (0:2) і вилетіло до Ліги Європи за підсумками двохматчевого протистояння (0:1; 0:2).

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський прокоментував поразку своєї команди, заявивши про необхідність кадрового підсилення складу "біло-синіх" у "всіх ланках".

"Чи здивував мене Пафос? Мене більше здивувала наша гра.

Нам потрібно підсилювати усі ланки. Якщо ми говоримо про команду, то потрібно брати до уваги те, що вона складається з гравців нашої академії та з українських виконавців. Щоб грати на найвищому рівні, треба дуже відчутно посилюватися. Тому що ми поступаємося як індивідуально, так і в командних діях. І це сьогодні було видно.

Денис Попов? Його турбує литковий м’яз, він відчув його і попросив заміну. Він нам про це повідомив, і ми вже були готові до того, що у нього може виникнути проблема", — цитує слова Шовковського пресслужба Динамо.

