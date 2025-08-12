Динамо Київ удруге поступилось Пафосу й продовжить виступи в кваліфікації Ліги Європи

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Пафос — Динамо Київ 2:0 (перший матч — 1:0)
Голи: Оршич, 2, Коррея, 55
Пафос: Неофітос — Коррея (Жажа, 67), Гольдар, Лукассен, Пілеас (Сема, 85) — Танкович (Андерсон, 60), Шуньїч — Оршич (Ланга, 84), Пепе, Бруно — Драгомір (Кіна, 67).
Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Д. Попов (Біловар, 65), Михавко, Дубінчак (Вівчаренко, 46) — Буяльський (Герреро, 60), Бражко, Шапаренко — Ярмоленко, Ванат (Волошин, 78), Кабаєв (Пономаренко, 78).
Попередження: Кіна — Ванат