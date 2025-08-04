Шовковський — перед грою з Пафосом: Завдання, які стоять перед Динамо, завжди максимальні

Наставник "біло-синіх" поділився своїми думками перед грою з Пафосом.

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський прокоментував майбутній перший матч третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти кіпрського Пафоса.

"На сьогоднішній день ми можемо розраховувати майже на всіх гравців, за виключенням Торреса і Рубчинського. Всі інші готуються до гри. Хто у якому стані – будемо вирішувати безпосередньо у день гри. У нас ще є доба. Був непростий матч у Рівному. Але завдання, які стоять перед клубом, завжди максимальні.

Ми не визначаємо пріоритетні завдання і другорядні. Ми готувалися з прицілом на те, що доведеться грати у доволі щільному графіку, з урахуванням логістичних моментів. Наша підготовка була спрямована саме на те, аби ми до цього були готові. Безумовно, вносять свої корективи певні проблеми, які мають гравці, які не можуть готуватися до матчу. Але всі проходять відновлення, і грати через два дні на третій або через три на четвертий, безумовно, було би набагато простіше, якби не було таких логістичних моментів, які ми маємо через війну в нашій країні. Але це реалії сьогодення, ми маємо бути до цього готовими. І ми до цього готові.

Жеребкування раунду плей-оф Ліги чемпіонів? Треба готуватися, і головне – те, що відбувається зараз, сьогодні, а також у найближчі дні. Безумовно, треба дивитися в майбутнє. Як кажуть, не кожен може дивитися в завтрашній день. Але треба поступово йти до своєї мети. Наша мета – це завтрашня гра з Пафосом", — наводить слова Шовковського прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Динамо Київ – Пафос відбудеться завтра, 5 серпня, о 21:00. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.