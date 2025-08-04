Динамо Київ дізналось потенційного суперника по раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів

Кияни будуть представляти Україну у змаганні.

У штаб-квартирі УЄФА в Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Став відомий потенційний суперник київського Динамо у цьому раунді. Ним стане переможець пари Лех (Польща) — Црвена Звезда (Сербія).

Щоб зіграти проти наступного суперника, українському клубу потрібно спочатку пройти кіпрський Пафос у двоматчевому протистоянні.

Перші поєдинки раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів відбудуться 19 та 20 серпня. Матчі-відповіді відбудуться 26 та 27 серпня.

Нагадаємо, що матч Динамо К — Пафос відбудеться 5 серпня. Почнеться гра о 21:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри.