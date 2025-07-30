"Пафосна" вивіска: Динамо дізналося суперника у третьому раунді відбору Ліги чемпіонів

Кіпрський клуб сенсаційно вибив Маккабі Тель-Авів і стане наступним суперником киян.

У третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА київське Динамо зустрінеться з представником Кіпру — клубом Пафос.

Кіпрська команда здобула несподіваний успіх у третьому раунді відбору до ЛЧ, вибивши із боротьби за місце у найпрестижнішому єврокубковому турнірі ізраїльський Маккабі Тель-Авів.

Після нічиєї 1:1 у першому матчі, Пафос здолав суперника на виїзді з мінімальним рахунком 1:0, забезпечивши собі путівку до наступного етапу.

Перший матч протистояння між Динамо та Пафосом відбудеться 5 або 6 серпня, матч-відповідь — 12 серпня. Переможець пари отримає шанс поборотися за вихід до групового етапу Ліги чемпіонів у фінальному кваліфікаційному раунді ЛЧ-2025/26.