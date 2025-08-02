Стала відома заявка Динамо на матчі з Пафосом

Київське Динамо оприлюднило список гравців, які готуватимуться до матчів 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів з кіпріотським Пафосом. Про це повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".
Загалом до заявки киян на протистояння з чемпіоном Кіпру потрапило 26 футболістів.
Воротарі: Руслан Нещерет, Валентин Моргун, Денис Ігнатенко;
Захисники: Костянтин Вівчаренко, Денис Попов, Олександр Тимчик, Олександр Караваєв, Тарас Михавко, Крістіан Біловар, Владислав Дубинчак;
Півзахисники: Олександр Яцик, Володимир Бражко, Андрій Ярмоленко, Олександр Пихаленок, Назар Волошин, Микола Шапаренко, Владислав Кабаєв, Віталій Буяльський, Максим Брагару, Микола Михайленко, Анхель Торрес;
Нападники: Владислав Ванат, Федір Задорожний, Владислав Супряга, Едуардо Герреро.
Перша зустріч між Динамо та Пафосом відбудеться 5-го серпня, матч-відповідь 12-го серпня.