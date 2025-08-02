Стрічка новин

14:17

Стала відома заявка Динамо на матчі з Пафосом

12:20

Капітан Панатінаїкоса пропустить перший матч проти Шахтаря

16:18

Ліга чемпіонів-2025/26: розклад та результати матчів

13:43

Матч Динамо — Пафос обслуговуватиме арбітр зі Швейцарії

08:44

ПСЖ оштрафували на 150 тисяч євро за банер проти УЄФА та поведінку фанатів

23:23

"Пафосна" вивіска: Динамо дізналося суперника у третьому раунді відбору Ліги чемпіонів

10:20

Біловар: Не повірив, що нарешті забив, але не склалося, гол скасували

08:00

Динамо Київ — Хамрун Спартанс. Наші оцінки

07:45

Михавко: Це мрія та велика честь забивати за Динамо Київ

00:29

Шовковський: На початку другого тайму мені здалося, що команда не вийшла з роздягальні