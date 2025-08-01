Матч Динамо — Пафос обслуговуватиме арбітр зі Швейцарії

01 серпня 2025

Матч Динамо — Пафос обслуговуватиме арбітр зі Швейцарії

УЄФА призначив суддівську бригаду на першу гру третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

На перший поєдинок третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА між київським Динамо та кіпрським Пафосом працюватиме суддівська бригада зі Швейцарії.

Гра відбудеться 5 серпня на нейтральному полі, але номінальним господарем зустрічі буде український клуб.

Головним арбітром матчу призначено Сандро Шерера. Йому на лініях допомагатимуть асистенти Йонас Ерні та Сюзанн Кюнг. Роль четвертого арбітра виконає Урс Шнідер. За роботою суддівської бригади також стежитиме VAR, за який відповідатиме Федаї Сан.

Переможець пари отримає шанс поборотися за вихід до групового етапу Ліги чемпіонів у фінальному кваліфікаційному раунді ЛЧ-2025/26.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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