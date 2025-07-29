Модіка: Можливо, причина поразки в першому матчі в тому, що ми в якихось аспектах недооцінили Динамо

Джакомо Модіка поділився очікуваннями від матчу проти Динамо.

Головний тренер Хамрун Спартанс Джакомо Модіка прокоментував майбутній матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти київського Динамо.

"Наша гра буде зваженою і раціональною. Звичайно, ми пам’ятаємо, що ми програли 0:3 у першому матчі, але це на це ніяк на нас не впливає, і ми будемо ставити повністю на нашу перемогу. Наша команда готова боротися всі 90 хвилин, боротися до кінця.

Можливо, причина нашої поразки в першому матчі в тому, що ми в якихось аспектах недооцінили Динамо. Але перемога в завтрашньому матчі залишається нашою мрією, яку ми не збираємося відпускати. Так, важливо, не тільки мріяти, а й вірити. І ми віримо в нашу команду", — наводить слова Модіки прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Динамо Київ – Хамрун Спартанс відбудеться завтра, 29 липня, о 21:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу. У першій зустрічі кияни були сильнішими – 3:0.