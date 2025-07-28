Ярмоленко: Для такого клубу, як Динамо, важливо завжди показувати якісну гру та результат

Андрій Ярмоленко поділився очікуваннями від матчу проти Хамрун Спартанс.

Вінгер київського Динамо Андрій Ярмоленко прокоментував майбутній матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти мальтійського Хамрун Спартанс.

"Ну, я вже сказав, що це останній сезон для мене. І від своїх слів я не відмовляюся. Тому на даний момент це так. І зараз для мене найголовніше віддати всі сили, щоб команда грала в Лізі чемпіонів, я маю на увазі — в основній сітці, а також знову стала чемпіоном України та здобула Кубок України. Тому я рахую, що поки що не мій час. Ми говоримо зараз про цілі команди, про нашу гру, а не про мене особисто. Тому я думаю, що про мене особисто поговоримо наприкінці цього сезону.

Для такого клубу, як Динамо Київ, завжди важливо показувати якісну гру, здобувати результат. Тому це ми будемо намагатися завтра робити. Як показала перша гра, у нас гідний суперник, якого ми поважаємо. Але завтра буде другий тайм.

Звичайно, є результат першого матчу, але треба виходити з максимальною концентрацією та грати у свій футбол. Тому що початок сезону і треба набирати форму", — наводить слова Ярмоленка прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Динамо Київ – Хамрун Спартанс відбудеться завтра, 29 липня, о 21:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу. У першій зустрічі кияни були сильнішими – 3:0.