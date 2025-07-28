Шовковський: Сказати, що Динамо готове на 100 відсотків — це буде неправда

Олександр Шовковський поспілкувався з представниками ЗМІ.

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський прокоментував майбутній матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Хамрун Спартанс.

"У першу чергу, хочеться сказати, що команда готується. Сказати, що команда готова на 100 відсотків – це буде неправда. Ми намагаємося, але ще немає достатньо ігрової практики, щоб говорити, що ми вийшли на пік своєї форми. Мабуть, це було б дивно, якби від самого початку сезону команда була готова на максимум.

Безумовно, є, що вдосконалювати, це завжди є. І ми прагнемо в кожній грі, незалежно від результату, робити все можливе, практикувати всі ті напрацювання, які в нас є, і робити, скажімо так, все від нас залежне, щоб досягати результату.

Ще напередодні першого матчу я казав про те, що одна із сильних якостей нашого суперника – це італійський тренер, який уміло керує командою, ставить гру, вони знають, як вони хочуть грати. Це одна з сильних сторін цієї команди. Вони показали це в двобої з Жальгірісом, коли змогли після поразки 0:2 відігратися у себе вдома та пройти до наступного раунду, де вже грали з нами.

З нашого боку, ми будь-якого суперника оцінюємо за якостями, за схемою гри, за тими напрацюваннями, які в них є. І прагнемо грати, безумовно, у свою гру, враховуючи всі ці моменти. Кожна гра, будь-яка гра починається зі стартового свистка та починається за рахунку 0:0. Це треба пам'ятати завжди та виходити в кожній грі, доказувати як команді в цілому, так і кожному гравцю окремо, який виходить у стартовому складі.

Я не кажу основний склад. Основний склад – це ті 28-29 людей, які в нас є в команді. А стартовий склад визначається з урахуванням багатьох моментів. Виходити та доказати, що вони мають не лише амбіції, але й бути готовими виходити у стартовому складі та давати необхідний результат.

На жаль, продовжують лікуватися Анхель Торрес та Валентин Рубчинський. У Валентина взагалі дуже непроста травма. Ми вимушені були його відправити до Києва, щоб він там проходив обстеження та лікування. На жаль, у нього рецидив травми ахіллового сухожилля, і він найближчим часом не зможе нам допомогти. Він має певний час перебувати в спеціальному жорсткому лангеті для того, щоб мінімум навантаження було на гомілкостоп. І це мінус один гравець, я думаю, що на найближчі декілька тижнів точно. Якщо не місяць. Анхель Торрес відновлюється, відновлення проходить своїм шляхом, але потрібно витримати певні терміни, щоб він повернувся до групи. І, на жаль, в цій грі ми не зможемо розраховувати на Віталія Буяльського. В нього є ушкодження, і щоб не зробити гірше, ми вимушені його залишити поза заявкою на гру", — наводить слова Шовковського прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Динамо Київ – Хамрун Спартанс відбудеться завтра, 29 липня, о 21:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу. У першій зустрічі кияни були сильнішими – 3:0.