Тренер Хамруна: За всієї поваги до Динамо Київ, ми не починаємо з поразки

Наставник мальтійської команди поділився своїми думками перед грою з Динамо.

Головний тренер Хамрун Спартанс Джакомо Модіка прокоментував майбутній перший матч другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти київського Динамо.

"Очевидно, що ми зробили щось хороше, пройшовши Жальгіріс, але поки що не велике, адже для досягнення чогось великого необхідно подолати й інші перешкоди.

Зараз ми зіткнулися з перешкодою, яка, на перший погляд, видається непереборною, оскільки технічний рівень суперника дуже значний. Київське Динамо вже заявило про себе своєю історією, своїми перемогами, своїм станом європейської команди, тому скажемо, що в технічному плані на даний момент спостерігається помітний розрив.

Але у футбол потрібно грати завжди, у футбол потрібно грати на полі, і ми хочемо продовжувати наш шлях, розуміючи, що, якщо ми зосередимося лише на технічному боці, нам не буде куди рухатися. У нас є інші якості, інші інгредієнти, які потрібно привнести, і ми повинні намагатися викладатися на повну, використовуючи всі свої можливості.

Зараз обидві команди не можна порівнювати ні з якої причини з технічної точки зору, але я впевнений, бо бачив на власні очі, що наша команда має цінність – я, звичайно ж, говорю про моральну цінність та цінність прояву характеру – тому що ми відігралися, програвши перший матч у два м'ячі. Було нелегко, але ми показали гарний футбол, і нам потрібно було починати з цього.

Тепер про це потрібно забути, тому що все скінчено, тому що є ще один суперник, і дуже серйозний виклик. Тому, за всієї поваги до Динамо, ми не починаємо з поразки. Ми починаємо з усвідомлення того, що вже зробили щось добре раніше, і хочемо розвивати те, що буде завтра. А потім, якщо Динамо справді настільки сильніше, ми піднімемо свої капелюхи та рухатимемося далі", — наводить слова Модіки прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Хамрун Спартанс – Динамо Київ відбудеться сьогодні, 22 липня, о 20:00 за Києвом. На Footballl.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.