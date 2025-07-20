Супряга, Яцик та Задорожний потрапили до заявки Динамо Київ на матч кваліфікації Ліги чемпіонів

У заявці команди Олександра Шовковського 24 футболісти.

На офіційному сайті УЄФА з'явилася заявка київського Динамо на майбутній матч другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти мальтійського Хамрун Спартанс.

У заявку команди Олександра Шовковського потрапили 24 футболісти.

Голкіпери: Руслан Нещерет, Валентин Моргун, Денис Ігнатенко.

Захисники: Костянтин Вівчаренко, Денис Попов, Олександр Тимчик, Олександр Караваєв, Тарас Михавко, Крістіан Біловар, Владислав Дубінчак.

Півзахисники: Олександр Яцик, Володимир Бражко, Андрій Ярмоленко, Олександр Піхальонок, Назар Волошин, Микола Шапаренко, Владислав Кабаєв, Віталій Буяльський, Максим Брагару, Микола Михайленко.

Форварди: Владислав Ванат, Федір Задорожний, Владислав Супряга, Едуардо Герреро.

Нагадаємо, перший матч Хамрун Спартанс – Динамо Київ відбудеться у вівторок, 22 липня, о 20:00 за Києвом.