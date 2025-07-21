Став відомий можливий суперник Динамо Київ у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів

Сьогодні, 21 липня, у Ньйоні відбулась церемонія жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2025/26, за підсумками якої команди, зокрема — київське Динамо, дізнаються своїх суперників.
Динамо Київ входить до числа несіяних команд та може зустрітися з одним з учасників першого раунду.
Можливі суперники Динамо: Переможець пари 7: Ноа (ARM) — Ференцварош (HUN), Переможець пари 8: Пафос (CYP) — Маккабі Тель-Авів (ISR), Шелбурн (IRL) — Карабах (AZE).
Церемонія розпочнеться о 13:00 за київським часом.
Хто зіграє у третьому раунді кваліфікації
Група 1
Сіяні
Переможець пари 1: Копенгаген (DEN) — Дріта (KOS)
Переможець пари 2: Лінкольн Ред Імпс (GIB) — Црвена Звезда (SRB)
Переможець пари 3: Слован (SVK) — Зріньскі (BIH)
Несіяні
Переможець пари 4: Лех (POL) — Брейдаблік (ISL)
Переможець пари 5: РФС (LVA) — Мальме (SWE)
Переможець пари 6: КуПС (FIN) — Кайрат (KAZ)
Група 2
Сіяні
Переможець пари 7: Ноа (ARM) — Ференцварош (HUN)
Переможець пари 8: Пафос (CYP) — Маккабі Тель-Авів (ISR)
Переможець пари 9: Шелбурн (IRL) — Карабах (AZE)
Несіяні
Переможець пари 10: Рієка (CRO) — Лудогорець (BUL)
Переможець пари 11: Хамрун Спартанс (MLT) — Динамо Київ (UKR)
Переможець пари 12: Шкендія (MKD) — ФКСБ (ROU)
Шлях ліги
Сіяні
Бенфіка (POR)
Брюгге (BEL)
Переможець пари 1: Рейнджерс (SCO) — Панатінаїкос (GRE)
Феєнорд (NED)
Несіяні
Переможець пари 2: Бранн (NOR) — Зальцбург (AUT)
Фенербахче (TUR)
Переможець пари 3: «Вікторія» (CZE) — Серветт (SUI)
Ніцца (FRA)
Процедура проведення жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів
Шлях чемпіонів:
12 команд (12 переможців другого відбіркового раунду для цілей жеребкування позначені як Переможець пари 1 — 12) були розділені на дві групи по шість пар.
Усередині кожної групи команди були поділені на рівну кількість сіяних і несіяних.
На момент жеребкування ніхто з переможців другого відбіркового раунду не був відомий, тому для пар другого відбіркового раунду використовувався більш високий коефіцієнт з цієї пари. Таким чином, якщо у одного з учасників пари другого відбіркового раунду коефіцієнт був досить високим, щоб потрапити в число сіяних, переможець цієї пари був сіяним.
Шлях ліги: для жеребкування підготували три чаші. У першу поміщають кулі з назвами сіяних команд першої групи, у другу — з назвами несіяних.
З кожної чаші беруть по одній кулі і поміщають у порожню чашу посередині, де їх перемішують. Після цього випадковим чином вибирають одну з двох куль — команда з цієї кулі буде господинею першого матчу в сформованій парі.
Процедуру повторюють для всіх інших куль в чашах з сіяними і несіяними командами в обох групах.
Результати жеребкування
РФШ — Мальме / Копенгаген / Дріта
КуПС — Кайрат / Слован — Зрінські
Лех — Брейдаблік / Лінкольн — Црвена Звезда
Рієка — Лудогорець / Ноа — Ференцварош
Хамрун — Динамо Київ / Пафос — Маккабі Тель-Авів
Шкендія — ФКСБ / Шелбурн — Карабах
Бранн — Зальцбург / Брюгге
Рейнджерс — Панатінаїкос / Вікторія Пльзень — Серветт
Ніца — Бенфіка
Феєнорд — Фенербахче
Коли матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів?
Матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів пройдуть 5/6 та 12 серпня 2025 року.