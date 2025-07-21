Став відомий можливий суперник Динамо Київ у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів

Вашій увазі процедура жеребкування відбіркових раундів ЛЧ-2025/26.

Сьогодні, 21 липня, у Ньйоні відбулась церемонія жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2025/26, за підсумками якої команди, зокрема — київське Динамо, дізнаються своїх суперників.

Динамо Київ входить до числа несіяних команд та може зустрітися з одним з учасників першого раунду.

Можливі суперники Динамо: Переможець пари 7: Ноа (ARM) — Ференцварош (HUN), Переможець пари 8: Пафос (CYP) — Маккабі Тель-Авів (ISR), Шелбурн (IRL) — Карабах (AZE).

Церемонія розпочнеться о 13:00 за київським часом.

Хто зіграє у третьому раунді кваліфікації

Група 1

Сіяні

Переможець пари 1: Копенгаген (DEN) — Дріта (KOS)

Переможець пари 2: Лінкольн Ред Імпс (GIB) — Црвена Звезда (SRB)

Переможець пари 3: Слован (SVK) — Зріньскі (BIH)

Несіяні

Переможець пари 4: Лех (POL) — Брейдаблік (ISL)

Переможець пари 5: РФС (LVA) — Мальме (SWE)

Переможець пари 6: КуПС (FIN) — Кайрат (KAZ)

Група 2

Сіяні

Переможець пари 7: Ноа (ARM) — Ференцварош (HUN)

Переможець пари 8: Пафос (CYP) — Маккабі Тель-Авів (ISR)

Переможець пари 9: Шелбурн (IRL) — Карабах (AZE)

Несіяні

Переможець пари 10: Рієка (CRO) — Лудогорець (BUL)

Переможець пари 11: Хамрун Спартанс (MLT) — Динамо Київ (UKR)

Переможець пари 12: Шкендія (MKD) — ФКСБ (ROU)

Шлях ліги

Сіяні

Бенфіка (POR)

Брюгге (BEL)

Переможець пари 1: Рейнджерс (SCO) — Панатінаїкос (GRE)

Феєнорд (NED)

Несіяні

Переможець пари 2: Бранн (NOR) — Зальцбург (AUT)

Фенербахче (TUR)

Переможець пари 3: «Вікторія» (CZE) — Серветт (SUI)

Ніцца (FRA)

Процедура проведення жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів

Шлях чемпіонів:

12 команд (12 переможців другого відбіркового раунду для цілей жеребкування позначені як Переможець пари 1 — 12) були розділені на дві групи по шість пар.

Усередині кожної групи команди були поділені на рівну кількість сіяних і несіяних.

На момент жеребкування ніхто з переможців другого відбіркового раунду не був відомий, тому для пар другого відбіркового раунду використовувався більш високий коефіцієнт з цієї пари. Таким чином, якщо у одного з учасників пари другого відбіркового раунду коефіцієнт був досить високим, щоб потрапити в число сіяних, переможець цієї пари був сіяним.

Шлях ліги: для жеребкування підготували три чаші. У першу поміщають кулі з назвами сіяних команд першої групи, у другу — з назвами несіяних.

З кожної чаші беруть по одній кулі і поміщають у порожню чашу посередині, де їх перемішують. Після цього випадковим чином вибирають одну з двох куль — команда з цієї кулі буде господинею першого матчу в сформованій парі.

Процедуру повторюють для всіх інших куль в чашах з сіяними і несіяними командами в обох групах.

Результати жеребкування

РФШ — Мальме / Копенгаген / Дріта

КуПС — Кайрат / Слован — Зрінські

Лех — Брейдаблік / Лінкольн — Црвена Звезда



Рієка — Лудогорець / Ноа — Ференцварош

Хамрун — Динамо Київ / Пафос — Маккабі Тель-Авів

Шкендія — ФКСБ / Шелбурн — Карабах

Бранн — Зальцбург / Брюгге

Рейнджерс — Панатінаїкос / Вікторія Пльзень — Серветт

Ніца — Бенфіка

Феєнорд — Фенербахче

Коли матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів?

Матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів пройдуть 5/6 та 12 серпня 2025 року.