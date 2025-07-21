Гендиректор Хамруна: Для нас зіграти з Динамо — вже мрія

Марсель Боннічі дав коментар перед протистоянням із київським Динамо.

Генеральний директор Хамрун Спартанс Марсель Боннічі прокоментував майбутні матчі другого раунду кваліфікації Ліги Європи проти київського Динамо.

"Для нас зіграти такий матч уже мрія, але ми не виходимо на поле переможеними. Спробуймо діяти як Давід проти Голіафа. Я родом із Гозо, і ми, мальтійці, дуже вперті, коли щось собі вбиваємо в голову.

Наш тренер Модіка змінив менталітет нашої команди. Саме це нам і було потрібне для цього ривка. Ми створили структуру, серйозність, амбіції: ми хочемо стабільно грати у Лізі чемпіонів, наш шлях лише починається", — наводить слова Боннічі Corriere dello Sport.

Нагадаємо, перший матч Хамрун Спартанс – Динамо Київ відбудеться у вівторок, 22 липня, о 20:00.

Раніше став відомий можливий суперник Динамо Київ у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.