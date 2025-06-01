ПСЖ розгромом Інтера встановив рекорд з найбільшої різниці м'ячів у фіналах Ліги чемпіонів

Французька команда за всіма статтями обіграла "нерадзуррі".

ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25 розгромив міланський Інтер (5:0).

Таким чином, нинішній фінал встановив рекорд найбільшої різниці м'ячів у фіналах головного єврокубкового турніру.

До цього максимум було чотири м'ячі — таке траплялося чотири рази в історії фіналів Кубка європейських чемпіонів/Ліги чемпіонів.

Це були матчі Реал – Айнтрахт (7:3 – 1960 рік), Баварія – Атлетіко (4:0 – 1974), Стяуа – Мілан (0:4 – 1989) та Мілан – Барселона (4:0 – 1994).

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу ПСЖ — Інтер.