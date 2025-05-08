Гаві: Вони не хотіли, щоб Барселона вийшла у фінал Ліги чемпіонів, бо у нас був сильний сезон — вони злякались

08 травня 2025

Гаві, Getty Images

Іспанський хавбек висловив своє розчарування після вильоту з головного єврокубку.

Півзахисник Барселони Гаві прокоментував поразку від Інтера у півфіналі Ліги чемпіонів.

"Це справді важко, особливо знаючи, наскільки ми були близькі. Вони не хотіли, щоб ми вийшли у фінал, бо в нас був такий сильний сезон — вони злякались. Неважливо, скільки років минуло з моменту нашої останньої перемоги в Лізі чемпіонів.

Хоча це важко, і я хотів би, щоб ми могли вигравати її щороку, я впевнений, що ми виграємо, якщо ми всі будемо триматися разом, ми завжди робимо. Це станеться.

Хоча ми зараз засмучені, ми все одно можемо завершити сезон, вигравши три трофеї — те, у що ніхто не міг повірити на початку сезону. Це був дуже хороший сезон, попри цю невдачу. Давайте зберемо Монжуїк у неділю та виграємо!", — написав Гаві на своїй сторінці в Instagram.

Раніше повідомлялося, що Барселона встановила антирекорд клубу з пропущених голів у Лізі чемпіонів.

Джерело: Instagram Гаві

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