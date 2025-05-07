Лапорта: Чому Барселона не пройшла Інтер? Головна причина — суддівські рішення

Президент Барселони висловився про виліт своєї команди з Ліги чемпіонів за крок до фіналу.

У рамках другого матчу 1/2 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 Інтер здолав Барселону у вогняному овертаймі та пробився до вирішального раунду найпрестижнішого європейського турніру.

Президент "блаугранас" Жоан Лапорта поділився емоціями після вильоту своєї команди з турніру.

"Ми боролися, щоб вийти до фіналу, але це виявилося неможливим. Головна причина цього – суддівські рішення, які зіграли проти нас.

Це повинно зробити нас сильнішими. Це повинно зміцнити нашу ментальність, щоб виграти чемпіонат", — цитує слова Лапорти Managing Barça.

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