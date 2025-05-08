ПСЖ вдруге дістався фіналу Ліги чемпіонів

У 2020 році гранд Ліги 1 зазнав поразки у вирішальному поєдинку.

ПСЖ вибив Арсенал із півфіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 (3:1 за сумою двох матчів).

Для паризького клубу майбутній фінал ЛЧ буде другим в історії. У сезоні-2019/20 парижани поступилися Баварії (0:1).

Серед представників чемпіонату Франції ПСЖ наздогнав за кількістю вирішальних поєдинків лідируючі Марсель (перемога в 1993 році й поразка в 1991-му) і Реймс (поразки в 1956 і 1959 роках).

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 відбудеться 31 травня в Мюнхені, Німеччина. Там підопічним Луїса Енріке протистоятиме Інтер, для якого цей матч за подібний трофей буде сьомим в історії.