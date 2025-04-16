Гірассі — перший африканський гравець із хет-триком у чвертьфіналі Ліги чемпіонів

Цього сезону форвард змусив про себе говорити в найкращому світлі.

Дортмундська Боруссія напередодні обіграла каталонську Барселону на власному полі у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, але цього не вистачило для продовження участі в турнірі.

Боруссія Дортмунд — Барселона 3:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Усі три голи "джмелів" у цій зустрічі опинились на рахунку лише одного гравця — гвінейського нападника Серу Гірассі.

Таким чином 29-річний виконавець довів показник своєї результативності в поточній єврокубковій кампанії до 13 м’ячів та п’яти гольових передач, що наразі дозволяє йому бути найкращим бомбардиром турніру.

Як би в подальшому не склались ці перегони, проте одне історичне досягнення вже точно залишиться за Гірассі назавжди.

Серу став першим футболістом з Африки, який відзначався хет-триком у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

При цьому нападник побив клубний рекорд, а також остаточно перевершив досягнення єгипетського нападника Ліверпуля Мохамеда Салаха.