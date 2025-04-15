Гірассі встановив історичний рекорд для Боруссії Дортмунд в Лізі чемпіонів

Форвард "джмелів" перевершив досягнення Роберта Левандовські та Ерлінга Голанда.

У рамках другого чвертьфінального матчу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 у Німеччині Боруссія Дортмунд зустрілася з каталонською Барселоною (перший матч — 0:4).

Як повідомляє Squawka, форвард Серу Гірассі став найрезультативнішим гравцем дортмундської Боруссії за всю історію виступів клубу в Лізі чемпіонів в межах одного сезону.

У розіграші-2024/25 року нападник вже забив 13 голів, оформивши хет-трик у ворота "блаугранас"

За цим показником він перевершив попереднє спільне досягнення Роберта Левандовьскі та Ерлінга Голанда (10), які раніше ділили рекорд за кількістю м’ячів у одному сезоні ЛЧ за Боруссію.