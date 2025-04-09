Меріно: Райсу вдався один із найкращих ударів, які я коли-небудь бачив у своїй кар'єрі

Півзахисник Арсеналу прокоментував перемогу над Реалом.

Напередодні в домашньому матчі в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА лондонський Арсенал завдав розгромної поразки мадридському Реалу.

Арсенал — Реал Мадрид 3:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник "канонірів" Мікель Меріно прокоментував виступ власної команди.

"До цього у нас було кілька штрафних ударів, які ми не забили, але сьогодні Райсу вдався один із найкращих ударів, які я коли-небудь бачив у своїй кар'єрі. Утім, я не здивований. Сподіваюсь, ми будемо забивати більше таких голів у майбутньому.

У роздягальні ми говорили про те, щоб зберегти ритм і темп гри за допомогою натовпу на нашому боці. Другий тайм був неймовірним, ми грали на максимумі. Коли ця команда так грає перед нашими вболівальниками тут, усе стає можливим", — заявив іспанський виконавець.

Матч-відповідь поміж мадридським Реалом та лондонським Арсеналом відбудеться 16 квітня.