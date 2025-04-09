Райс установив унікальне досягнення в плей-оф Ліги чемпіонів

09 квітня 2025

Деклан Райс, Getty Images

Гравець Арсеналу оформив дубль прямими ударами зі штрафних.

Центральний півзахисник лондонського Арсеналу Деклан Райс двічі уразив ворота мадридського Реала прямими ударами зі штрафних у першому, домашньому матчі 1/4 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25.

За даними OptaJoe, 26-річний англієць став першим гравцем в історії плей-оф ЛЧ, якому вдалося подібне. Зазначимо, що унікальний дубль Райса допоміг лондонцям розгромити мадридців із рахунком 3:0.

Раніше повідомлялося, що Деклан став четвертим виконавцем Арсеналу, який забив прямим ударом зі штрафного в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, матч-відповідь на Естадіо Сантьяго Бернабеу відбудеться наступної середи, 16 квітня.

Джерело: Opta

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