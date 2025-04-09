Райс установив унікальне досягнення в плей-оф Ліги чемпіонів

Гравець Арсеналу оформив дубль прямими ударами зі штрафних.

Центральний півзахисник лондонського Арсеналу Деклан Райс двічі уразив ворота мадридського Реала прямими ударами зі штрафних у першому, домашньому матчі 1/4 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25.

За даними OptaJoe, 26-річний англієць став першим гравцем в історії плей-оф ЛЧ, якому вдалося подібне. Зазначимо, що унікальний дубль Райса допоміг лондонцям розгромити мадридців із рахунком 3:0.

Раніше повідомлялося, що Деклан став четвертим виконавцем Арсеналу, який забив прямим ударом зі штрафного в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, матч-відповідь на Естадіо Сантьяго Бернабеу відбудеться наступної середи, 16 квітня.