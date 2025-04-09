Меріно забив Реалу Мадрид більше голів, ніж будь-якому іншому клубу в кар'єрі

"Вершкові" — улюблений клуб іспанського "форварда".

У рамках першого чвертьфінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА лондонський Арсенал із неймовірним дублем Деклана Райса зі штрафного знищив мадридський Реал на Емірейтс Стедіум, зробивши величезну заявку на перший вихід до півфіналу турніру вперше з 2009 року.

Крапку в цьому протистояння, а саме третій гол у ворота Тібо Куртуа, записав на свій рахунок опорний півзахисник Мікель Меріно, який через травми номінальних форвардів Арсеналу вимушений тимчасово виконувати цю роль.

Цікаво, що для 28-річного іспанця цей гол став четвертим у ворота Реала Мадрид у кар'єрі — ще три м'ячі він забивав за Реал Сосьєдад. Цей бомбардирський показник є найкращим для Меріно проти окремого клубу — чотири та більше він ще не забивав нікому.

Статистика Мікеля Меріно щодо найбільшої кількості голів у протистояннях з клубами: