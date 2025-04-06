Кімміх про матчі з Інтером в Лізі чемпіонів: Баварія може забити проти будь-якого захисту у світі

На нас чекає епічне протистояння.

​Напередодні матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Інтеру півзахисник Баварії Йозуа Кімміх висловився про ситуацію в команді, зокрема щодо численних травм гравців.

"Я не так багато дивився матчів Інтеру цього сезону.

Я гадаю, що вони традиційно дуже добре захищаються. Це видно у Лізі чемпіонів, де вони пропустили лише два голи. Це буде важко.

Аугсбург не пропустив багато голів в останніх іграх, але ми все одно забили три. Санкт-Паулі також пропустив дуже мало голів, ми забили три. Ми знаємо, що можемо забити проти будь-якого захисту у світі", – заявив Кімміх.

Перший матч пройде у вівторок, 8 квітня 2025 року, о 22:00 за київським часом на стадіоні Альянц Арена в Мюнхені.