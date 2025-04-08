Анчелотті: Реал має всі ресурси, щоб боротися за всі титули до кінця

Наставник "вершкових" поділився своїми думками перед грою з Арсеналом.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував майбутній перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Арсеналу.

"Ключовими будуть сміливість, особистість… Це означає намагатися зробити все можливе та бути вмотивованим. Важливим аспектом є проведення гри, до якої ми підготувалися. Дуже важко завжди бути на 100%. Це неможливо. У нас було багато травм, і це ускладнило ротацію складу, і зараз вона потрібніша, ніж зазвичай. Ми дали відпочити Асенсіо, тому що він був виснажений після гри із Сосьєдадом.

Я думаю тільки про те, щоб добре підготуватись до матчу, і ми думаємо, що добре підготувалися. Ми граємо проти суперника, який робить багато речей добре, та проти повноцінної команди, яка пресингує високо, блокує низько та добре переходить в атаку. У нас є чіткий план, і ми намагатимемося виконати його. Команда фізично у формі, і ми можемо провести напружений матч.

Досвід участі у цьому турнірі дуже важливий. Знання та досвід означають, що ви не боїтеся грати у таких напружених матчах. Це дуже важливий турнір. Дуже важливо мати гравців, які зіграли багато матчів такого типу, тому що це допомагає молодим гравцям та надає їм більшої впевненості.

Ми не можемо думати про критику, коли у нас матчі кожні три дні. Ми проаналізували та оцінили матч з Валенсією. Тепер давайте добре підготуємося до цього матчу, який є важливими 90 хвилинами. Вони не будуть вирішальними, бо будуть ще 90 хвилин на Бернабеу.

Арсенал дуже небезпечний при розіграші стандартних положень, і ми намагатимемося захищатися якнайкраще. Ми також можемо використовувати стандарти. Це дуже важливий аспект гри.

Я не розмовляв з Вінісіусом, і це мені не потрібно. Я чудово знаю, що проти Валенсії він міг би зіграти краще, але коли він думає, що зіграв погано, у наступному матчі він грає дуже добре, і я переконаний, що він покаже чудову гру.

Вальверде багато робить добре, у тому числі грає на позиції крайнього захисника і в півзахисті. Ми подумаємо, де він принесе найбільшу користь команді.

Ми маємо всі ресурси, щоб спробувати зробити все можливе і боротися за всі титули до кінця. Ми повинні намагатися, і якщо все складеться вдало, ми переможемо, а якщо ні, то подумаємо про наступний сезон.

Я ціную те, що Артета сказав про мене. Він прийшов, коли я пішов до Евертона у 2020 році, і за п'ять років він вивів команду на вершину Європи. Він створив повноцінну команду. У Європі не так багато повноцінних команд. Є деякі, які роблять щось дуже добре, але не так багато повноцінних команд як Арсенал. Він виконує фантастичну роботу. З ним Арсенал став сильнішим, ніж був у минулому.

Талант, який у Едегора зараз, такий самий, як і у 16 ​​років. Щодо цього нічого не змінилося. У нього вистачило характеру і сміливості піти та набратися досвіду, щоб знову стати одним із найкращих у Європі. Він прийшов дуже молодим і не мав змоги грати у першій команді. Він не мав можливості показати свої якості. Він вирішив піти в інше місце та отримати ігровий час в іншому місці. Це було гарне рішення. Він в одному із найкращих клубів Європи", — наводить слова Анчелотті прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Арсенал – Реал Мадрид відбудеться сьогодні, 8 квітня о 22:00 за Києвом.