Сака: Ми не повинні зациклюватись на успіхах Реала

Сьогодні Арсенал протистоятиме королям ЛЧ.

Форвард Арсеналу Букайо Сака поділився очікуваннями від першого матчу чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти Реала.

"Думаю, що це буде мій найбільший матч за Арсенал. Наші гравці готові. З нетерпінням чекаємо на матч. Не сумніваюся, що й уболівальники готові зробити свій внесок. З їхньою допомогою вечір може стати найкращим в історії цього стадіону.

Наш клуб вперше за довгий час виходить до чвертьфіналу Ліги чемпіонів вдруге поспіль. Ми хочемо зробити наступний крок та пройти ще далі. Це Реал, ми маємо поважати суперника та їх досягнення. Але може статися будь-що. Ми не повинні зациклюватись на успіхах мадридського клубу", — наводить слова Сака офіційний сайт УЄФА.

Перший чвертьфінальний матч між Арсеналом та Реалом пройде 8 квітня у Лондоні та розпочнеться о 22:00.