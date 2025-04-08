Сака: Ми не повинні зациклюватись на успіхах Реала

08 квітня 2025

Сака: Ми не повинні зациклюватись на успіхах Реала

Сьогодні Арсенал протистоятиме королям ЛЧ.

Форвард Арсеналу Букайо Сака поділився очікуваннями від першого матчу чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти Реала.

"Думаю, що це буде мій найбільший матч за Арсенал. Наші гравці готові. З нетерпінням чекаємо на матч. Не сумніваюся, що й уболівальники готові зробити свій внесок. З їхньою допомогою вечір може стати найкращим в історії цього стадіону.

Наш клуб вперше за довгий час виходить до чвертьфіналу Ліги чемпіонів вдруге поспіль. Ми хочемо зробити наступний крок та пройти ще далі. Це Реал, ми маємо поважати суперника та їх досягнення. Але може статися будь-що. Ми не повинні зациклюватись на успіхах мадридського клубу", — наводить слова Сака офіційний сайт УЄФА.

Перший чвертьфінальний матч між Арсеналом та Реалом пройде 8 квітня у Лондоні та розпочнеться о 22:00.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

команди
статті на тему:
Арсенал — Реал Мадрид. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 08.04.2025 08 квітня 2025 Арсенал — Реал Мадрид. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 08.04.2025
Тібо Куртуа, Getty Images 07 квітня 2025 Куртуа: Остання травма — нічого серйозного, готовий до гри з Арсеналом
Рюдігер, getty images 07 квітня 2025 Рюдігер: Ми не надто багато думаємо про гру проти Арсеналу