Арсенал — Реал Мадрид. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 08.04.2025

У рамках першого чвертьфінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25 лондонський Арсенал прийме мадридський Реал на Емірейтс Стедіум. Протистояння двох грандів АПЛ та Ла Ліги відповідно з абсолютно різними єврокубковими досягненнями стане не просто боротьбою за півфінал, а справжнім футбольним тестом на зрілість, досвід, амбіції та характер. "Каноніри" мріють про прорив у півфінальну стадію вперше з 2009 року, а "галактікос" — про 16-й титул у своїй бездонній колекції.

ВІВТОРОК, 8 КВІТНЯ, 22:00. ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІРФАН ПЕЛЬТО (БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Арсенал знову опинився серед європейської еліти, що вже у цілому нікого не дивує. Минулого року команда Мікеля Артети вперше за 14 років дійшла до цієї стадії, а тепер — повторила той успіх та впевнено приєдналася до найкращої вісімки Європи. Але цього разу суперник не просто гучний — це найтитулованіший клуб турніру. І хоча історія особистих зустрічей цілком і повністю на користь "канонірів" (пам'ятний тріумф 2006 року з голом Тьєррі Анрі), тепер доведеться доводити свою силу вже зовсім іншому поколінню. Очолить лондонців на полі капітан Мартін Едегор — колишній гравець Реала, який мріє стати вирішальним фактором у цьому важливому для нього протистоянні, а нещодавнє повернення Букайо Сака після травми — чи не найкраща новина для тренерського штабу Артети. Щодо Олександра Зінченка, то, швидше за все, українцю знову доведеться миритися з місцем у запасі, а Андрій Лунін з мадридської сторони — взагалі поза заявкою Реала через травму.

Важливо зазначити, що сьогоднішній склад Арсеналу в цілому не буде оптимальним: відсутність через травми Кая Гаверца, Габріела Жезуса, Ріккардо Калафіорі та Такехіро Томіясу — не новина, це очікувалося. А ось нещодавній виліт одного з основних центральних захисників "канонірів" Габріела в грі з Фулгемом став потенційно великим ударом, тому інтрига щодо вибору Артетою лінії оборони досі залишається певною інтригою. Додати до цього дискваліфікацію Рахіма Стерлінга — і картина взагалі не райдужна для Арсеналу. Але навіть у таких умовах "каноніри" демонструють вражаючу надійність у захисті, тоді як номінальний опорник Мікель Меріно часом змушує всіх забути, що у "канонірів" травмовані усі головні опції на позиції центрфорварда. Так, вдома на Емірейтс у ЛЧ Арсенал не програвав 10 матчів поспіль. Якщо десь і брати результат — то саме тут.

Однак Реал Мадрид — це Реал Мадрид. За Карло Анчелотті "вершкові" не програвали перші матчі у плей-оф ЛЧ вже вісім серій поспіль. Вони вибили Атлетіко Мадрид після серії пенальті за невизначної гри, мають шалений досвід проти англійських команд і... добре знають, що таке виграти "вухастий" трофей у найскладніших умовах, у напівепізодах. Лише у трьох сезонах після 2003/04 "лос бланкос" зупинялися на стадії чвертьфіналу. Усе інше — суцільна хроніка перемог. Цьогоріч мадридці програли лише двічі у 13 виїзних матчах плей-оф, і це робить їх однією з найнебезпечніших гостьових команд у Європі.

Попри існуючі кадрові втрати, Карло Анчелотті має у своєму розпорядженні грізний арсенал. Хоча, звісно, травми та дискваліфікації продовжують бити по надійності "вершкових" саме у лінії оборони, але у більшості випадках Реал Мадрид компенсує це зірковою атакою. Кіліан Мбаппе, Вінісіус Жуніор, Джуд Беллінгем та Родріго не потребують особливо представлення — завдяки індивідуальним якостям цих гравців неважливо, скільки "вершкові" пропускають, бо зазвичай забивають вони все одно більше. Утім, останнім часом цей канон почав давати збій — поразки від Валенсії та Бетіса, 4:4 у кубковій зустрічі з Сосьєдадом (довелося добряче понервувати), а останні зустрічі з головним суперником в особі Барселони взагалі завершувалися тотальними провалами для колективу Анчелотті (0:4, 2:5). Це не спроба додати інтриги перед сьогоднішньою грою — це констатація факту, що у сьогоднішньому Реалі також не все добре.

Щодо цікавих фактів, то можлива поява на полі юних англійських талантів Арсеналу Майлза Льюїса-Скеллі та Ітана Нванері — ще одна потенційна історія цього протистояння. Вони можуть стати лише другим і третім англійцями, які виходили у старті на чвертьфінал ЛЧ до 18 років. Першим, до речі, був Джуд Беллінгем — він тепер уже зірка Реалв й один із ключових моторів мадридського центру поля.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу в основний час пропонується коефіцієнт 2,32, тоді як потенційний успіх Реала Мадрид оцінюється показником 3,25. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,30. У той же час, щодо проходу до півфіналу фаворитами є "вершкові" — 1,61, тоді як шанси "канонірів" оцінені в 2,40.