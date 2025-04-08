Артета — про Реал: Це найбільший матч у моїй кар'єрі тренера

Коментар іспанського тренера напередодні матчу в ЛЧ.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета висловився перед чвертьфінальним матчем Ліги чемпіонів проти Реала.

"Сто відсотків це найбільший матч у моїй кар'єрі тренера. Ажіотаж росте. Люди виявляють великий інтерес. Ми хочемо грати на цій арені.

Арсенал має грати на цій арені регулярно. Задля цього я зайнявся тренерською діяльністю та прийшов у цей клуб. Ми 20 років не грали на такому рівні. У нас чудова нагода написати свою власну історію. Ми тут заради цього", — сказав Артета.

Перший матч між Арсеналом та Реалом запланований на 8 квітня, початок о 22:00.