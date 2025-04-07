Рюдігер: Ми не надто багато думаємо про гру проти Арсеналу

Цікава заява німецького захисника.

Центральний захисник мадридського Реала Антоніо Рюдігер висловився про гру з лондонським Арсеналом в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Його слова наводить Marca.

"Коли ви граєте, ви не концентруєтеся на тому, англійська це команда чи, наприклад, італійська. У вас є свій план на матч, і ви намагаєтеся його дотримуватися. Але ми знаємо, що англійські команди дуже сильні фізично, вони багато бігають. У Арсеналу також є чудовий тренер Мікель Артета, і вони грають у хороший футбол.

Наш план гри той самий, як і завжди. Ми не надто багато думаємо про гру проти Арсеналу. Звичайно, ми повинні знати, в чому вони хороші, але саме від нас залежить, чи викладемося ми на 100%, щоб виграти матч.

У нас є досвід подібних матчів плей-оф із такими серйозними суперниками, як Арсенал. Ми з нетерпінням чекаємо на це протистояння. Ми знаємо, що буде нелегко, але хочемо грати, щоб пройти в півфінал.

Не думаю, що цей матч можна порівнювати з матчами 2006 року. Тоді я вчився в школі і, можливо, бачив їх по телевізору. Як я вже сказав, Арсенал — великий клуб із великими гравцями, і це будуть два дуже складні матчі. На щастя, друга гра пройде на Бернабеу і це плюс для нас", — сказав Рюдігер.

Перший матч між Арсеналом та Реал Мадрид відбудеться 8 квітня, о 22:00 за київським часом.