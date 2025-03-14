Хуліан Альварес: Боляче залишати Лігу чемпіонів після того, як віддав усі сили

14 березня 2025

Хуліан Альварес: Боляче залишати Лігу чемпіонів після того, як віддав усі сили

Аргентинець важко переживає виліт з Ліги чемпіонів.

Хуліан Альварес, форвард Атлетіко, який не забив 11-метровий в серії пенальті з Реалом в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, прокоментував виліт із турніру.

"Боляче залишати турнір після того, як віддав усі сили на полі і боровся до останньої хвилини. Ми не пройшли далі, але показали характер, самовіддачу та серце.

Дякуємо нашим уболівальникам за те, що завжди були поряд, вболівали без зупинки та робили кожну гру особливою. Тепер настав час дивитися вперед і зосередитися на тому, що чекає на нас попереду.

Вітаємо Реал із виходом до чвертьфіналу", – написав Альварес в соцмережі.

Раніше повідомлялося, що Реал встановив рекорд Ліги чемпіонів.

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