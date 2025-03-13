Зінченко: Арсеналу потрібно показати свою найкращу гру проти Реала

Олександр з нетерпінням чекає на протистояння з мадридцями.

Універсал лондонського Арсеналу Олександр Зінченко висловився після матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з ейндговенським ПСВ (2:2). Цитує українця офіційний сайт "гармашів".

"Реал Мадрид є одним із найбільших клубів у світі, вони вигравали цей турнір 15 разів, і у них багато гравців світового рівня та досвіду. Але нам просто потрібно показати свою найкращу гру, і ми всі з нетерпінням чекаємо цих ігор", — сказав українець.

Також Зінченко пригадав протистояння з Реалом у 2022 році, коли він був гравцем Ман Сіті. Англійці поступились із загальним рахунком 5:6.

"Не нагадуй мені, будь ласка, це такий болючий спогад! Але це дивовижний досвід. Особливо для мене, в такому віці грати на цьому етапі і мати цей досвід. Я дуже вдячний за це. Єдине, що я можу сказати, ви не можете розслаблятися, поки це не буде зроблено", – підсумував Зінченко.

Нагадаємо, в матчі з ПСВ Зінченко відзначився першим забитим голом у поточному сезоні.