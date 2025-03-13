Лаос — про пенальті Альвареса: Мені не вистачає прозорості у футболі — щоб усі бачили епізод очима головного арбітра

Ексарбітр розібрав скандальний епізод.

Колишній суддя Матеу Лаос прокоментував незарахований реалізований пенальті нападника Атлетіко Хуліана Альвареса в серії 11-метрових в 1/8 фіналу ЛЧ проти Реала. Під час серії післяматчевих пенальті Хуліан Альварес послизнувся перед ударом і торкнувся м'яча обома ногами.

"Якби мені довелося приймати рішення за таким важливим моментом, я був би радий, якби ВАР підказали мені.

Я хотів би піти подивитися момент і прийняти рішення на основі цього. Це моя відповідальність, я маю взяти її на себе і винести те рішення, яке я вважаю за потрібне. Ось як я розумію суддівство.

Технології використовуються дуже добре. Але, на мій погляд, у плані прийняття рішення дивитися повтор важливо, тому що якщо ні, то ви делегуєте повноваження помічникам... І прямо зараз у всіх нас все ще є сумніви.

Вирішивши так швидко, судді приймають дуже чітке рішення. Але мені завжди не вистачає прозорості, коли всі ми можемо бачити епізод очима головного судді перед монітором. У такому разі ми не витрачатимемо стільки часу, намагаючись спотворити цей чудовий вид спорту", – сказав Лаос в ефірі Movistar.

У 1/4 фіналу Ліги чемпіонів мадридський Реал зустрінеться з лондонським Арсеналом. Матчі відбудуться 8-го та 16-го квітня.