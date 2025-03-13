Анрі: Альварес справді двічі доторкнувся до м'яча

Француз став на сторону Реала.

Колишній нападник Арсеналу Тьєррі Анрі прокоментував ключовий епізод у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів мід Атлетіко та Реалом.

Нагадаємо, Реал вибив Атлетіко в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (0:1, 4:2 — за пенальті). Під час серії післяматчевих пенальті Хуліан Альварес послизнувся перед ударом і торкнувся м'яча обома ногами.

"Це дуже важко побачити, але він справді двічі доторкнувся до м'яча. Це правило, але це так жорстоко. У них є технологія, яка визначає, чи був подвійний дотик. Тому обговорення закрито", — сказав колишній французький нападник.

У 1/4 фіналу Ліги чемпіонів мадридський Реал зустрінеться з лондонським Арсеналом. Матчі відбудуться 8-го та 16-го квітня.