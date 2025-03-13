Васкес: Ми були кращими за Атлетіко

Цілком рівна гра, але далі йдуть "вершкові".

Правий захисник мадридського Реалу Лукас Васкес прокоментував вихід своєї команди до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Єдине, що сьогодні мало значення — пройти далі. Ми були кращими. Аж до фінального свистка ми демонстрували бажання пройти далі. У неймовірно важливому матчі продемонстрували жагу до перемоги. Це дуже важливо.

У нас чудова ситуація в Ла Лізі, а тепер ми в чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Наш шлях продовжується", — сказав Васкес.

У 1/4 фіналу Ліги чемпіонів мадридський Реал зустрінеться з лондонським Арсеналом. Матчі відбудуться 8-го та 16-го квітня.