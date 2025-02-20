Мбаппе, Вітінья та Вальверде — у команді тижня Ліги чемпіонів

20 лютого 2025

Федеріко Вальверде та Кіліан Мбаппе, Getty Images

До кращих потрапили по два гравці ПСЖ, Реала, Брюгге та ПСВ.

УЄФА представив символічну команду тижня в Лізі чемпіонів за підсумками матчів-відповідей 1/16 фіналу турніру.

До кращих потрапили по два гравці ПСВ, ПСЖ, Реала та Брюгге. По одному представнику від Селтіка, Феєнорда та Бенфіки.

Символічна збірна тижня Ліги чемпіонів: Каспер Шмейхель (Селтік) — Нуну Мендеш (ПСЖ), Давід Ганцко (Феєнорд), Раян Фламінго (ПСВ), Федеріко Вальверде (Реал) — Оркун Кекчю (Бенфіка), Вітінья Феррейра (ПСЖ), Ардон Яшарі (Брюгге) — Ноа Ланг (ПСВ), Шемсдін Тальбі (Брюгге), Кіліан Мбаппе (Реал).

 

Раніше повідомлялося, що найкращим гравцем тижня був визнаний нападник Реала Кіліан Мбаппе.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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