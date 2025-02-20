Кварацхелія став першим грузином, який забив у плей-офф Ліги чемпіонів

Історичне досягнення для грузинського футболу.

ПСЖ в рамках матчу-відповіді стикового раунду Ліги чемпіонів вщент знищив Брест (7:0) та пройшов в 1/8 фіналу турніру.

Одним з голів у цій зустрічі відзначився вінгер французького клубу Хвіча Кварацхелія.

Таким чином, 24-річний гравець став першим грузином, який відзначився забитим голом у раунді плей-офф Ліги чемпіонів. Про це повідомляє Opta Sports.

Цього сезону Хвіча Кварацхелія відіграв за ПСЖ сім матчів, забив два голи та віддав дві результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ в матчі з Брестом здобув найбільшу перемогу у єврокубках в історії клубу.