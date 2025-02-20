Анчелотті здобув 123-ю перемогу у 214 матчах Ліги чемпіонів

Італієць демонструє клас.

В рамках матчу-відповіді стикового раунду Ліги чемпіонів мадридський Реал впевнено здолав Манчестер Сіті (3:1).

Таким чином, головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті здобув 123-ю перемогу в ЛЧ.

Зазначимо, для такої кількості перемог італійському фахівцю знадобилося 214 матчів. Цей показник є найкращим в історії турніру. Також в активі Анчелотті 47 нічийних результатів та лише 44 поразки в Лізі чемпіонів.

Крім Реала, 65-річний тренер здобував перемоги в ЛЧ з Наполі, Баварією, ПСЖ, Челсі, Міланом, Пармою та Ювентусом.