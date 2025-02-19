"Велика неповага": Лукман відповів на критику з боку Гасперіні

Гравець не реалізував пенальті в матчі Ліги чемпіонів.

Нападник Аталанти Адемола Лукман на своїй сторінці в Instagram висловився щодо критики з боку головного тренера "нерадзуррі" Джан П'єро Гасперіні.

Аталанта — Брюгге 1:3 Відео голів та огляд матчу 18.02.2025

У матчі-відповіді 1/16 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 Лукман вийшов на поле по перерві, одразу ж забивши у ворота Брюгге. Однак, пізніше він не реалізував пенальті, а клуб із Бергамо на очах своїх уболівальників вилетів із турніру.

Гасперіні назвав 27-річного нігерійця "одним із найгірших пенальтистів", яких він бачив за життя, а голкіпер бельгійців Сімон Міньоле не очікував, що битиме саме Адемола.

"Мені сумно в такий день писати це звернення — передусім через те, чого ми досягли разом як команда і як місто. Бути виділеним таким чином, як це сталося зі мною, не лише боляче. Це велика неповага, особливо враховуючи величезну працю й відданість, яких я докладав щодня, щоб допомогти досягти успіху цьому клубу та неймовірним вболівальникам Бергамо.

Насправді, я пережив багато складних моментів під час мого перебування тут і більшість із них я ніколи не обговорював, адже вважаю, що команда завжди має бути захищеною, бути на першому місці. Це робить те, що сталося вчора ввечері, ще більш болючим. Разом із нашими неймовірними вболівальниками ми як команда теж страждаємо від результату вчорашнього матчу. Під час нього гравець, який мав виконати пенальті, попросив мене пробити. Щоб підтримати команду, я взяв на себе відповідальність у той момент.

Життя складається з викликів, і перетворювати біль на силу — це те, що я продовжуватиму робити", — написав нападник Аталанти.

Зазначимо, що Лукман виступає за "нерадзуррі" з літа 2022 року. Він не реалізував пенальті в якості гравця клубу з Бергамо вперше, раніше чотири рази святкувавши взяття воріт.

На рахунку нігерійця 15 голів і сім асистів у 28-ми матчах усіх турнірів поточної кампанії.