Міньйоле: Давно я не виходив на поле з мурашками по шкірі

Голкіпер бельгійського клубу прокоментував перемогу над Аталантою.

Напередодні в матчі-відповіді попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА бельгійський Брюгге обіграв бергамаську Аталанта на полі суперників та пробився до наступного етапу змагань.

Аталанта — Брюгге 1:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри воротар "чорно-синіх" Сімон Міньйоле прокоментував виступ власної команди.

"Я підійшов до нашого тренера воротарів Ваутера Бібау перед пенальті, бо я навіть не очікував, що Лукман буде бити, тому що він до цього отримував пошкодження. На щастя, я зміг упоратись із хвилюванням, і це в підсумку добре спрацювало.

Це вже неймовірне досягнення для нас, і це ще не кінець у Лізі чемпіонів. Ми рухаємось далі. Для мене це навіть краще, аніж два роки тому, коли ми пройшли до другого раунду плей-оф.

Ми чудово розпочали гру, а потім зуміли добре захистити свої ворота. Насправді кожен просто зробив свою справу. Ми знали, що вони підуть атакувати у другому таймі, але якщо м'яч і проходив крізь нашу оборону, я був на місці, щоб підстрахувати.

Ви бачите, що ми виросли за ці роки і зробили крок уперед. Ми були рівними нашим суперникам, тепер і наш футбол також був хорошим. Ми показуємо, що можемо піти далеко. Це заслужений вихід до 1/8 фіналу.

Зараз ще трохи доведеться побути без сну. Минуло багато часу з тих пір, як я востаннє виходив на полі з мурашками по шкірі, так що це відчуття залишиться зі мною надовго. Мені знадобиться деякий час, щоб виспатись і відійти від цього адреналіну!", — заявив бельгійський виконавець.

У наступному раунді змагань бельгійський Брюгге зіграє проти французького Лілля або бірмінгемської Астон Вілли, що має визначити жеребкування.