Тренер Брюгге: Пенальті Лукмана — вирішальний момент дуелі проти Аталанти

Керманич бельгійського клубу прокоментував перемогу над Аталантою.

Бельгійський Брюгге напередодні в матчі-відповіді попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА обіграв бергамаську Аталанта на полі суперників та пробився до наступного етапу змагань.

Аталанта — Брюгге 1:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "чорно-синіх" Нікі Геєн прокоментував виступ власної команди.

"План на матч був такий самий, як і минулого тижня проти Аталанти. Ми повинні були вірити в наші футбольні здібності і, перш за все, намагатись використовувати вільний простір на їхній половині.

Це можна зробити, лише забігаючи з глибини, і ми зробили це сьогодні в потрібні моменти. Тоді ми дуже комфортно, або, можливо, навіть занадто комфортно, повели за рахунком 3:0 перед перервою. Однак ми знали, що другий тайм буде суттєво відрізнятись.

Сценарій, втілення якого ви не хочете бачити в цій грі, — це коли вони одразу ж забивають у відповідь, і тоді це перетворюється в просто гру на виживання. Пенальті, від якого нас урятував Сімон Міньйоле, — це був вирішальний момент. Після цього ми добре захищались, і зрештою були дуже задоволені цією кваліфікацією до наступного раунду.

Рахунок міг стати 1:2, але ми вчасно зробили його 0:3. Це теж трохи везіння, тому що м'яч спочатку влучив у стійку, а потім Міньйоле витягнув пенальті. А потім ще й хтось інший урятував на лінії. Усі кидались на м'яч. Кожен удар, який виконували суперники, ми намагались заблокувати.

Окрім того, хлопці, які виходили на заміну, також викладались на повну, і ті, хто не виходив на заміну, також були дуже позитивно налаштовані. Так що, знову ж таки, це був гарний командний виступ.

Ми будемо насолоджуватись сьогоднішнім вечором, але неділя знову буде важким днем для нас. Ми живемо заради цих ігор, але іноді у вас є занадто мало часу, щоб насолодитись ними. Але давайте все ж таки спробуємо це зробити сьогодні ввечері.

Я все ще залишаюся тверезим щодо наших шансів у цьому турнірі. Ми потихеньку творимо історію, бо це все-таки новий формат. Мені кажуть про наші перемоги, і я пишаюсь цим, але, можливо, це попереду будуть ще успіхи.

Я просто радий за команду, тому що в кінці кінців я просто пишаюсь тим, що працюю з цими гравцями кожен день. У вас бувають ігри, коли ми програємо 0:2 по перерві, і якщо гравці потім піднімають голови, то ти просто маєш працювати кожен день заради цього", — заявив бельгійський фахівець.

У наступному раунді змагань бельгійський Брюгге зіграє проти французького Лілля або бірмінгемської Астон Вілли, що має визначити жеребкування.